¡ADIÓS A UNA LEYENDA DE LA CHICHA! Pascualillo Coronado muere a los 67 años tras enfrentar el cáncer

Pascualillo Coronado, 'El Rey de la Carretera Central', falleció a los 67 años tras luchar contra el cáncer . Conoce dónde será velado y recuerda su trayectoria.

La música chicha está de luto. Pascualillo Coronado, conocido como 'El Rey de la Carretera Central', falleció a los 67 años luego de enfrentar un cáncer desde 2024. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde su familia también informó cómo se realizará su despedida.

El cantante construyó una extensa trayectoria dentro de la música popular peruana y fue especialmente querido en la zona de la Carretera Central, donde desarrolló gran parte de su carrera artística.

Familia de Pascualillo confirma su fallecimiento

A través de un comunicado, el entorno del artista explicó que el cantante enfrentó la enfermedad durante los últimos años y que incluso logró superar una primera etapa.

"Pascual venía librando una valiente batalla contra el cáncer desde el 2024. Aunque en una primera etapa logró superarlo con ilusión, lamentablemente la enfermedad regresó, enfrentándola siempre con una entereza y dignidad inquebrantable", señala el mensaje difundido en sus redes sociales.

La familia también invitó a seguidores y amigos a acompañarlos en el último adiós al intérprete.

¿Dónde será velado Pascualillo Coronado?

Los restos de Pascualillo serán velados este domingo 4 de octubre desde las 10.00 a. m. en el local Angaray, ubicado en la entrada de Horacio Zevallos, en Ate.

El lugar tiene un significado especial dentro de su historia artística, pues está ubicado en la Carretera Central, zona estrechamente relacionada con la popularidad que alcanzó durante décadas.

El cantante construyó una extensa trayectoria dentro de la música popular peruana.

Pascualillo Coronado y sus inicios en la música chicha

Pascual Coronado Capcha, su nombre real, nació en el distrito de La Unión, en Tarma. Comenzó su carrera artística a los 15 años como integrante de Los Sanders de Ñaña.

A comienzos de los años 80 inició su etapa como solista junto a su agrupación Estrella Azul. Entre las canciones que marcaron su trayectoria figuran 'Clavelito', 'Si me vas a dejar', 'Gitana' y 'Padre abandonado'.

Antes de alcanzar popularidad, atravesó momentos difíciles. Tras la muerte de su madre, contó que tuvo que trabajar como lustrabotas y ladrillero mientras buscaba salir adelante.

En una entrevista anterior también recordó su amistad y sus noches de bohemia junto a Chacalón.

"Con Chacalón hemos tomado de cantina en cantina. Eramos muy bohemios. No sé cuantas cajas de cerveza hemos tomado, pero cerrábamos cantinas", recordó Pascualillo.