Magaly Medina REVELÓ cuánto pagarían millonarios empresarios por tener contacto con Samantha BatallanosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Samantha Batallanos se ha convertido en tema de discusión al describir en 'Magaly TV, la firme' cómo logra visitar destinos de lujo a nivel internacional. La modelo resaltó que estas experiencias están en gran medida relacionadas con su labor y con acuerdos con marcas y patrocinadores.
El informe reveló que la exreina de belleza ha viajado a lugares como Saint-Tropez, Ibiza y Mykonos. Según detalló, las compañías que la contratan cubren ciertos gastos a cambio de su participación y el contenido que ella genera en redes sociales.
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Samantha Batallanos disfruta de una vida de lujos en Europa
En el programa, la influencer explicó que sus viajes no siempre son un gasto de su bolsillo. Batallanos aclara que su trabajo como modelo internacional le permite que patrocinadores costeen algunas de estas travesías mientras ella realiza el contenido pactado.
"Nos financian los sponsors, somos modelos internacionales, nos pagan por viajar y realizar contenido, como se maneja el mundo de las redes", afirmó la también exconcursante de certámenes de belleza.
Entre los lugares visitados figuran Saint-Tropez, en Francia; Mykonos, en Grecia. La cobertura de este estilo de vida por Magaly Medina atrajo la atención del público.
El informe también destacó una plataforma mencionada por Batallanos en sus publicaciones, que es descrita como un club exclusivo para empresarios adinerados, con membresías anuales que pueden costar entre 20.000 y 30.000 dólares.
Este servicio incluye actividades mensuales y eventos, además de la oportunidad de conectar con modelos internacionales.
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Magaly Medina cuestiona los acuerdos de Samantha Batallanos
Las declaraciones de Samantha Batallanos suscitaron los comentarios de Magaly Medina, quien cuestionó la presentación del financiamiento y el uso del término sponsors.
"Ahora le llaman sponsors. Juzgue usted mismo", comentó la presentadora de 'Magaly TV, la firme' durante el segmento.
Magaly también expresó dudas sobre la posibilidad de que alguien gaste tanto dinero anualmente solo para establecer conexiones y participar en eventos sociales, cuestionando así el tipo de beneficios relacionados con este exclusivo círculo.