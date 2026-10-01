Samantha Batallanos revela el TRABAJO que le permite pagarse sus EXCLUSIVOS VIAJES y ganar hasta 30 mil dólares: "Hacemos..."

¿Quién paga sus viajes? Samantha Batallanos contó detalles de las experiencias internacionales que disfruta como modelo y reveló que las membresías pueden alcanzar los US$30 mil anuales.

Samantha Batallanos llamó la atención al revelar cómo consigue viajar a exclusivos destinos y disfrutar de lujosas experiencias alrededor del mundo. La modelo explicó que parte de estas oportunidades están vinculadas con trabajos, colaboraciones y marcas que cubren determinados gastos durante sus estadías. Durante una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, también contó detalles sobre las actividades que realizan las modelos en estos encuentros internacionales. Además, habló sobre las condiciones que existen para las participantes y aclaró qué ocurre durante estas experiencias privadas.

Samantha Batallanos revela quién financia sus exclusivos viajes al extranjero

Samantha Batallanos explicó que sus constantes viajes a destinos internacionales están relacionados, en buena parte, con oportunidades laborales vinculadas al modelaje, las redes sociales y diferentes marcas. Durante una conversación con ‘Magaly TV La Firme’, la modelo detalló que existen sponsors que asumen los costos de determinadas experiencias a cambio de contenido y participación.

Entre los lugares que ha podido conocer bajo esta modalidad mencionó destinos como Saint-Tropez, Ibiza, España, Grecia y Santa Fe. Lo financian sponsors, nosotras somos modelos internacionales, nos pagan viajamos y hacemos contenido, porque tú sabes cómo funcionan las redes sociales” explicó la expareja de Jonathan Maicelo.

Asimismo, la modelo mostró que algunas de estas experiencias se encuentran vinculadas a una plataforma que aparece etiquetada en sus publicaciones. Según explicó, se trata de un exclusivo club destinado a empresarios con un elevado poder adquisitivo, quienes deben pagar una membresía para acceder a las actividades organizadas.

El informe difundido por ‘Magaly TV La Firme’ señaló que formar parte de este espacio tendría un costo anual que oscila entre los 20 mil y 30 mil dólares. Entre las actividades ofrecidas se encontrarían encuentros y celebraciones mensuales en los que los integrantes tienen la posibilidad de compartir con modelos internacionales.

Ante las consultas sobre lo que ocurre durante estos viajes y reuniones privadas, Batallanos enfatizó que no existe una obligación de realizar actividades adicionales a las previamente establecidas. “No se puede prestar a que quieran otras cosas”, señaló, resaltando que los asistentes son adultos y pueden decidir libremente sobre sus acciones.

Samantha Batallanos expone el trato que reciben las modelos

La modelo también se refirió a las condiciones que rodean la participación de las jóvenes en este tipo de experiencias. Samantha Batallanos sostuvo que cada una establece sus propios límites y que existe libertad para decidir cómo relacionarse con las personas que participan en estos encuentros.

“Son personas adultas y todos tienen el libre albedrío de hacer lo que se les plazca, o sea, absolutamente todas las chicas están cuidadas”, afirmó.

En ese sentido, explicó que, si alguna de las participantes desea establecer un vínculo más cercano con alguno de los asistentes, puede hacerlo por decisión propia. “Y si en algún momento una de las chicas quiere compartir algo de más... pues está totalmente abierta la posibilidad y si no se maneja en friendship, solo compartir”, agregó.

Batallanos también señaló que estas oportunidades generan interés entre las propias modelos, quienes pueden postular para ser consideradas en los viajes y actividades internacionales. De esta manera, su participación no se limitaría únicamente a invitaciones directas, sino que también existiría un proceso para acceder a estas experiencias.

Sobre una de sus recientes estadías, la modelo destacó las condiciones en las que fue recibida y el lugar donde permaneció durante el viaje. “Han sido excelentes anfitriones, nos hemos quedado en una casa preciosa”, precisó Samantha, quien continúa compartiendo en sus plataformas digitales fotografías y videos relacionados con sus recorridos por diferentes destinos.