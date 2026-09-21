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Revelan que sicario usó arma de un policía para acabar con la vida de la “China Polo”

Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano, fue arrestado por la seguridad de 'China Polo'. La PNP confiscó una pistola Glock 9 × 19 mm, robada en Villa El Salvador y perteneciente a un suboficial.

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    Revelan que sicario usó arma de un policía para acabar con la vida de la “China Polo”
    Sicario usó arma de la PNP contra La China Polo
    Revelan que sicario usó arma de un policía para acabar con la vida de la “China Polo”

    El homicidio de Susy Aponte, conocida como 'La China Polo', ha sido identificado como un crimen a sueldo, de acuerdo con fuentes al tanto de los hechos. La Unidad de Homicidios de la Divincri y la Fiscalía de Huaraz llevan adelante la pesquisa, manteniéndose en estricta confidencialidad.

    El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha confirmado la detención de dos personas involucradas: Luis Iván Obispo Díaz (32) y Ronald José Toro Artila (29).

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    PUEDES VER: Sale a la luz ATERRADORA carta que dejó ‘La China’ Polo antes de su asesinato: "Les dieron mis datos y mi ubicación"

    Obispo fue arrestado y reducido por los propios agentes de seguridad de 'La China Polo' en el mercado de Caraz, mientras ella realizaba actividades de campaña.

    Según se informa, el presunto agresor vigilaba de cerca a Aponte durante su visita al mercado. Se habría hecho pasar por simpatizante del partido Socios por Áncash para acercarse a ella y su grupo de confianza.

    Cuando Aponte se encontraba cerca de la avenida Ramón Castilla, un periodista local, Víctor Castillo, le realizó preguntas sobre investigaciones que planeaba revelar en su programa de fin de semana.

    A pesar de las amenazas que había recibido nueve días antes, Aponte mantenía protección personal, aunque no logró detectar al presunto atacante que, armado, disparó mientras ella daba una entrevista mirando a la cámara.

    Sujeto intentó escapar del lugar

    Tras el crimen, el atacante intentó huir, pero los guardias respondieron a tiros. Los testigos afirman que Luis Obispo recibió tres balazos, uno de ellos rozando su boca.

    Herido, trató de escaparse, pero fue capturado por vecinos y allegados a la periodista. Una vez sometido, el serenazgo y la Policía llegaron al lugar.

    En su posesión se encontró una licencia de armas a nombre del suboficial PNP Christian James Arévalo Calderón, junto con una pistola Glock 9 × 19 mm, serie BTVG236, perteneciente a dicho oficial.

    La PNP reveló que el arma confiscada estaba reportada como robada por delito contra el patrimonio en Villa El Salvador el 15 de noviembre de 2023.

    Más tarde, en Surco, la policía detuvo a Ronald José Toro Artila, quien es investigado como posible financiador del crimen. Se busca determinar si fue quien reservó el hospedaje utilizado por Obispo Díaz desde el 16 de septiembre y si ayudó en su traslado a Caraz.

    Pistola Glock calibre 9 × 19 mm
    Pistola Glock calibre 9 × 19 mm

    Investigación fiscal

    El fiscal Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumen el caso. La causa se investiga por sicariato y no por feminicidio, como inicialmente se pensó.

    Han ordenado tomar declaraciones a los heridos por las balas y revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia del hotel donde se habría alojado uno de los presuntos culpables.

    También se ha dispuesto una pericia de absorción atómica y la necropsia, entre otras acciones para esclarecer los hechos. China Polo será velada en Comas y luego trasladada a Áncash para su entierro, según informaron sus cercanos.

    La PNP investigando el caso.
    La PNP investigando el caso.

    Datos relevantes

    El reporte preliminar contabiliza 288 homicidios desde el inicio del actual gobierno de Keiko Fujimori hasta septiembre. De estos, 209, es decir, el 72,6%, fueron con armas de fuego, destacando la gravedad de este tipo de violencia. Regiones como Piura, La Libertad, Lima y Callao presentan números alarmantes, superando en su mayoría el 80% de los casos con armas de fuego.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan que sicario usó arma de un policía para acabar con la vida de la “China Polo”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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