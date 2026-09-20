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¡Aumentan los precios! Flores amarillas para el 21 de septiembre alcanzan S/70: ¿Qué causó el incremento?

La fiebre por las flores amarillas agita los mercados limeños. Los vendedores alistan numerosos arreglos y advierten el alza del precio debido a la alta demanda y al clima.

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    ¡Aumentan los precios! Flores amarillas para el 21 de septiembre alcanzan S/70: ¿Qué causó el incremento?
    Flores Amarillas para el 21 de Septiembre Alcanzan S/70 | Composición EP | Difusion
    ¡Aumentan los precios! Flores amarillas para el 21 de septiembre alcanzan S/70: ¿Qué causó el incremento?

    ¡TODOS QUIEREN FLORES AMARILLAS! A solo un día del 21 de septiembre, los vendedores del Mercado de Flores de Piedra Liza en el Rímac y del Mercado Central de Lima se alistan para una de las fechas más solicitadas del año.

    Girasoles, mini girasoles, señoritas y botón de oro son algunas de las opciones disponibles, mientras que los comerciantes también gestionan pedidos a través de apps de mensajería y entregas a domicilio.

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    La costumbre, popularizada por telenovelas, ha dejado de estar centrada solo en parejas: ahora abarca también pedidos para madres, abuelas, hermanas y amistades.

    Flores amarillas 21 de septiembre: precios en Lima suben hasta S/70 y esta es la razón. Foto: Difusión.
    Flores amarillas 21 de septiembre: precios en Lima suben hasta S/70 y esta es la razón. Foto: Difusión.

    ¿CUÁNTO CUESTAN LAS FLORES AMARILLAS? Estos precios sorprenden en Lima

    De acuerdo con los vendedores de Piedra Liza, los arreglos con girasoles varían entre S/ 50 y S/ 70, dependiendo del número de tallos y las flores complementarias.

    Para quienes desean alternativas más asequibles, hay opciones desde S/ 30, mientras que un arreglo en una base decorativa puede costar hasta S/ 45.

    ProductoPrecio aproximado
    Arreglo con 3 girasoles y follajeS/30
    Arreglo en base decoradaS/45
    Arreglos con girasolesS/50 a S/70
    Bisutería con diseños floralesDesde S/5

    Los vendedores en el sector mayorista esperan vender hasta 400 arreglos en la mañana del 21 de septiembre.

    ¡ATENCIÓN! El calor también afectó la producción de flores amarillas

    El aumento de las temperaturas en las áreas de producción ha cambiado los ciclos de floración. Agricultores y distribuidores han señalado que el calor aceleró el crecimiento de los botones, adelantando parte de la cosecha.

    Esto habría disminuido la oferta de tallos maduros en los días de mayor demanda, incrementando así los costos de almacenamiento y transporte.

    El Senamhi ha informado sobre temperaturas más altas en la costa peruana debido al Niño Costero, fenómeno que podría afectar los ciclos biológicos de algunos cultivos.

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    ¿Cuándo comienza oficialmente la primavera en Perú?

    A pesar de que el 21 de septiembre es la fecha reconocida para regalar flores amarillas, el inicio astronómico de la primavera en Perú será el martes 22 de septiembre a las siete.05 p. m.

    La Municipalidad de Lima ha planeado plantar más de 20.000 flores amarillas en diversos parques, plazas y espacios públicos de la ciudad para conmemorar el cambio de estación.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Aumentan los precios! Flores amarillas para el 21 de septiembre alcanzan S/70: ¿Qué causó el incremento?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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