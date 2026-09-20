EsSalud anuncia IMPORTANTE BENEFICIO para pacientes hospitalizados: ¿de qué se trata y desde cuándo aplicará?

La nueva disposición ya fue oficializada y establece un plazo para que EsSalud prepare las condiciones de su implementación.

Los pacientes de EsSalud podrían contar con un importante cambio durante su estancia en un hospital. Una nueva disposición busca modificar la forma en que se desarrolla la atención de quienes permanecen internados. La medida ya fue oficializada y establece un plazo para que EsSalud prepare las condiciones necesarias para aplicarla. Pero ¿en qué consiste este beneficio y cuándo podrán acceder a él los asegurados?

¿Cuál es el beneficio que tendrán los pacientes hospitalizados de EsSalud?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró de interés sectorial la atención integral, humanizada y centrada en la persona en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de EsSalud. Como parte de esta disposición, los pacientes hospitalizados podrán contar con el acompañamiento de un familiar directo o de la persona que ellos mismos elijan durante su permanencia en el establecimiento de salud.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR, publicada el 19 de septiembre de 2026. El documento encarga a EsSalud establecer y regular las condiciones para el acompañamiento de los pacientes durante su estancia hospitalaria, siempre de acuerdo con las normas, directivas, lineamientos y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con la resolución, la presencia de un familiar o una persona de confianza busca contribuir al bienestar emocional del paciente y favorecer una atención más humana y segura. La disposición también se enmarca en el derecho de toda persona a recibir servicios de salud con respeto a su dignidad, intimidad y sin discriminación.

El documento señala que esta medida se relaciona con los objetivos del Plan Nacional de Calidad en Salud y Seguridad del Paciente 2026-2030, aprobado por el Minsa. Este plan plantea mejorar la calidad de los servicios sanitarios en aspectos como seguridad, efectividad, oportunidad, equidad, integración, eficiencia y atención centrada en las personas.

Asimismo, la resolución toma como referencia el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantea fortalecer la participación de los pacientes y promover una cultura de seguridad dentro de los servicios de salud.

De esta manera, la disposición busca que la hospitalización no se concentre exclusivamente en la atención clínica, sino que también considere el bienestar emocional y las necesidades personales de quienes atraviesan este periodo.

¿Desde cuándo aplicará el nuevo beneficio de EsSalud?

Aunque la resolución ya fue publicada y establece el marco para esta medida, EsSalud todavía debe desarrollar las disposiciones necesarias para ponerla en funcionamiento. La norma le otorga un plazo máximo de 30 días calendario para emitir las reglas correspondientes.

Esto significa que el acompañamiento deberá implementarse siguiendo las condiciones que establezca EsSalud y respetando las disposiciones sanitarias vigentes del Minsa. Por ello, la resolución no establece que todas las condiciones operativas del acompañamiento comiencen de manera inmediata con su publicación, sino que encarga a EsSalud desarrollar las medidas necesarias dentro del plazo fijado.