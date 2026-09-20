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¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Pamela Franco habla sobre la hija mayor de Christian Domínguez tras la difusión del video: “Su hermana...”

Camila Domínguez hizo comentarios en un video que criticaban a Pamela Franco. Ahora, Franco revela cómo planea proceder con la joven y su relación con ella. ¿Cómo afecta esto a su pequeña hija?

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    ¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Pamela Franco habla sobre la hija mayor de Christian Domínguez tras la difusión del video: “Su hermana...”
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    ¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Pamela Franco habla sobre la hija mayor de Christian Domínguez tras la difusión del video: “Su hermana...”

    Toda la atención se centra en Pamela Franco tras recibir críticas de Melanie Martínez, quien la acusó de retirarle apoyo legal y minimizarla al decir que debía agradecerle la exposición por la canción que hicieron contra Christian Domínguez. En paralelo, Camila Domínguez, hija mayor del artista, sorprendió al hacer declaraciones inesperadas en un video en vivo sobre Pamela. ¿Cómo respondió la cantante?

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    Franco comenta sobre su futuro con la hija de Christian Domínguez tras video crítico

    Recientemente reconciliada con su progenitor, Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, dejó a muchos sin palabras al referirse a Pamela Franco, quien meses atrás la ayudó con su negocio de helados mientras ella estaba distanciada de su padre.

    La joven evitó involucrarse en las disputas con Melanie Martínez, su madre, aunque el cambio de postura de Franco la habría sorprendido.

    "Prefiero reservarme. No voy a hablar de personas que no me importan, que no son significativas para mí. Con el tiempo, me han mostrado cosas diferentes. Pero eso es algo que mi mamá debe resolver, no es un asunto mío", manifestó en un video en vivo.

    Posteriormente, la pareja de Christian Cueva se pronunció en América Televisión, sorprendiendo por su postura. A diferencia de Karla Tarazona, Franco desestimó los comentarios de Camila y afirmó que, pese a las tensiones con su madre, siempre será bienvenida en su hogar para visitar a su hermana, fruto de su relación con Domínguez.

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    Ella entiende que la joven opte por apoyar a su madre, reconociendo su etapa adolescente, y no tiene planeado hacer ningún comentario negativo sobre ella.

    "No la he visto. Ella sabe que siempre puede venir a ver a su hermana. No tengo inconvenientes, y respeto profundamente a su mamá. Camila es una adolescente, y le deseo lo mejor. De mi parte, siempre tendrá buena disposición", aclaró Franco.

    Cabe mencionar que hace poco, Pamela Franco criticó a Melanie Martínez, llamándola 'malagradecida', pero luego negó haberla menospreciado al indicar que no podía cubrir gastos de veinte soles por su abogado.

    "Jamás. No minimizaré a nadie. Me alegran los éxitos ajenos. No compito con nadie ni desprecio a nadie. Estoy centrada en mí, y mi única competencia soy yo misma para mejorar", afirmó.




    SOBRE EL AUTOR:
    ¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Pamela Franco habla sobre la hija mayor de Christian Domínguez tras la difusión del video: “Su hermana...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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