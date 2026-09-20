Naldy Saldaña rompe su silencio y CONFIRMA que tuvo un ROMANCE SECRETO con animador de La Bella Luz, aunque tenían pareja: "Me equivoqué"

La cantante Naldy Saldaña confirmó que mantuvo una relación clandestina con José Burga, pese a que ambos tenían pareja, y expresó su arrepentimiento.

Naldy Saldaña confirma que tuvo amorío con el animador de La Bella Luz | Composición Wapa - Captura de pantalla

Naldy Saldaña confirma que tuvo amorío con el animador de La Bella Luz | Composición Wapa - Captura de pantalla

Naldy Saldaña decidió pronunciarse luego de las declaraciones de Jazmín Baquero, exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz. La cantante reconoció que mantuvo un romance con el presentador mientras ambos tenían otras relaciones sentimentales. A través de sus redes sociales, la artista aceptó que tomó una decisión equivocada y expresó su arrepentimiento por lo sucedido. Además, pidió que este episodio de su vida personal no afecte la investigación relacionada con su denuncia contra César Sánchez Chavesta.

Naldy Saldaña confirma romance secreto con José Burga

La cantante Naldy Saldaña respondió públicamente a los señalamientos realizados por Jazmín Baquero en ‘Amor y Fuego’, luego de que la exesposa de José Burga expusiera detalles sobre el vínculo que ambos habrían mantenido. La artista decidió publicar un video en sus plataformas digitales para referirse a la polémica y reconocer lo ocurrido.

En su mensaje, la exintegrante de La Bella Luz admitió que sostuvo una relación clandestina con el animador aproximadamente un año y medio atrás, cuando los dos mantenían compromisos sentimentales con otras personas.

“Debido a las declaraciones e imágenes difundidas el día de hoy (viernes 18 de septiembre) en televisión nacional, me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos. Sí, efectivamente, cometí un error. Me equivoqué hace aproximadamente año y medio”, dijo la cantante, aunque posteriormente se arrepintió y eliminó el video de sus redes.

Posteriormente, Naldy señaló que ya había reconocido su equivocación ante quienes pudieron resultar afectados por sus decisiones y volvió a ofrecer disculpas públicamente. “En aquel entonces pedí disculpas. Pedí perdón, y lo vuelvo a hacer ahora, a las personas afectadas que quizá en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones”, sostuvo.

La artista también hizo referencia a Jazmín Baquero y a Hansel Bernuy, su pareja, quien ha expresado su respaldo a Naldy en medio de la denuncia que esta presentó contra César Sánchez Chavesta.

“Pedí disculpas a la persona más afectada, a la que causé dolor. Pedí disculpas a mi pareja, pedí disculpas a mi familia, a su familia, porque sí, acepto que fallé en ese momento”, añadió mostrándose afectada.

Naldy Saldaña pide que su denuncia no sea desestimada

Además de hablar sobre el romance que mantuvo con José Burga, Naldy Saldaña manifestó su preocupación por la manera en que este episodio salió a la luz mientras enfrenta una denuncia contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz y primo de Óscar Custodio, fundador de la agrupación.

La intérprete cuestionó que la situación personal se haya hecho pública en este momento, aunque aclaró que no pretende justificar sus acciones pasadas.

“Ahora me veo envuelta en una denuncia por acoso y tocamientos indebidos y considero o siento que es muy raro que después de tanto tiempo salga eso. No lo justifico porque los sucesos pasaron, pero sí traté de remediarlo. Lo intenté. Traté de ser mejor persona”, afirmó.

Finalmente, la cantante solicitó que su error personal no sea utilizado para poner en duda los hechos que denunció contra Sánchez Chavesta. Naldy sostuvo que nunca mantuvo una relación sentimental con él y aseguró que no autorizó los actos que, según su denuncia, habrían ocurrido.