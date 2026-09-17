Magaly DEJA HELADOS A TODOS al revelar EN VIVO que no tiene noticias para su programa y tiene EXTREMA medida: “Tengo que…”

Magaly Medina impactó a su audiencia al revelar en su programa del 16 de septiembre la ausencia de nuevo contenido en 'Magaly TV: La Firme', adoptando una medida extrema.

Magaly Medina deja EN SHOCK al admitir EN VIVO que ya no tiene noticias para su programa y toma RADICAL decisión: "Tengo que...." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

Magaly Medina deja EN SHOCK al admitir EN VIVO que ya no tiene noticias para su programa y toma RADICAL decisión: "Tengo que...." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

Durante el inicio de su programa de espectáculos el miércoles 16 de septiembre, Magaly Medina hizo un sorprendente anuncio, dedicando más de cuatro minutos para explicar el contenido que presentaría. Esto ocurrió después de mostrar adelantos de notas antiguas sin novedades. ¿Qué reveló que dejó a todos sin palabras?

Magaly Medina impacta al confesar en vivo la escasez de noticias y toma medida radical

En medio de un conflicto legal con Jefferson Farfán y amenazas de extorsión que ponen en peligro la seguridad de su familia, Magaly Medina impactó a todos al iniciar su programa nocturno.

Como es habitual, la presentadora lució un elegante vestido y el DJ puso música para animar al público desde el primer minuto. Sin embargo, se tomó un tiempo extra para mostrar sus zapatos rojos y lo acompañó con una fuerte declaración.

Con humor, expresó: "¿Cómo voy a bailar con estos tacones? ¿De dónde los saqué? Sólo de acá a la esquina, taco 15. Ya bailé, ¿pero si me caigo? Bueno si me caigo no se vería nada". Esto fue en respuesta a un miembro de su producción que insistía en extender el show.

Magaly explicó al público que no tenía material para la emisión y debía llenar tiempo libre. Honestamente dijo: "Hoy no hay notas, ¡tengo que hacer tiempo! No alcanza el horario".

Propuso entonces la idea de mostrar el detrás de cámaras como un reality, aunque advirtió que esto podría alterar la percepción que se tiene de ella. "Podríamos grabar, pero la gente podría verme de otra manera, ¿o no?", agregó.

Finalmente, cuando intentó adelantar el contenido programado y no obtuvo respuesta, decidió ir a pausa comercial. "¿Qué tenemos hoy? Corte o seguimos bailando. Ah no, esperen, hay que cumplir con los anuncios", comentó.

¿Cómo se desarrolló finalmente el programa?

Frente a la falta de contenido fresco, Magaly Medina tuvo que recurrir a informes pasados y algunas noticias actuales del mundo del espectáculo.

Presentó un resumen de los mejores momentos de 'Combate', incluyendo disputas como la de Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez, y menciones sobre la novia de Claudio Pizarro.

Abordando temas de actualidad, contestó a Alejandra Baigorria sobre su intención de apelar una denuncia, además de comentar la acusación al escultor Mamanka por abuso, y el compromiso de Tomate Barraza.