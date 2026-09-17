Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Digemid lanza ALERTA sanitaria tras detectar pastillas FALSAS de famoso MEDICAMENTO para la GRIPE: mira si lo tienes en casa

Magaly DEJA HELADOS A TODOS al revelar EN VIVO que no tiene noticias para su programa y tiene EXTREMA medida: “Tengo que…”

Magaly Medina impactó a su audiencia al revelar en su programa del 16 de septiembre la ausencia de nuevo contenido en 'Magaly TV: La Firme', adoptando una medida extrema.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly DEJA HELADOS A TODOS al revelar EN VIVO que no tiene noticias para su programa y tiene EXTREMA medida: “Tengo que…”
    Magaly Medina deja EN SHOCK al admitir EN VIVO que ya no tiene noticias para su programa y toma RADICAL decisión: "Tengo que...." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV
    Magaly DEJA HELADOS A TODOS al revelar EN VIVO que no tiene noticias para su programa y tiene EXTREMA medida: “Tengo que…”

    Durante el inicio de su programa de espectáculos el miércoles 16 de septiembre, Magaly Medina hizo un sorprendente anuncio, dedicando más de cuatro minutos para explicar el contenido que presentaría. Esto ocurrió después de mostrar adelantos de notas antiguas sin novedades. ¿Qué reveló que dejó a todos sin palabras?

    Magaly Medina impacta al confesar en vivo la escasez de noticias y toma medida radical

    En medio de un conflicto legal con Jefferson Farfán y amenazas de extorsión que ponen en peligro la seguridad de su familia, Magaly Medina impactó a todos al iniciar su programa nocturno.

    Como es habitual, la presentadora lució un elegante vestido y el DJ puso música para animar al público desde el primer minuto. Sin embargo, se tomó un tiempo extra para mostrar sus zapatos rojos y lo acompañó con una fuerte declaración.

    Con humor, expresó: "¿Cómo voy a bailar con estos tacones? ¿De dónde los saqué? Sólo de acá a la esquina, taco 15. Ya bailé, ¿pero si me caigo? Bueno si me caigo no se vería nada". Esto fue en respuesta a un miembro de su producción que insistía en extender el show.

    Magaly explicó al público que no tenía material para la emisión y debía llenar tiempo libre. Honestamente dijo: "Hoy no hay notas, ¡tengo que hacer tiempo! No alcanza el horario".

    Propuso entonces la idea de mostrar el detrás de cámaras como un reality, aunque advirtió que esto podría alterar la percepción que se tiene de ella. "Podríamos grabar, pero la gente podría verme de otra manera, ¿o no?", agregó.

    Finalmente, cuando intentó adelantar el contenido programado y no obtuvo respuesta, decidió ir a pausa comercial. "¿Qué tenemos hoy? Corte o seguimos bailando. Ah no, esperen, hay que cumplir con los anuncios", comentó.

    ¿Cómo se desarrolló finalmente el programa?

    Frente a la falta de contenido fresco, Magaly Medina tuvo que recurrir a informes pasados y algunas noticias actuales del mundo del espectáculo.

    Presentó un resumen de los mejores momentos de 'Combate', incluyendo disputas como la de Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez, y menciones sobre la novia de Claudio Pizarro.

    Abordando temas de actualidad, contestó a Alejandra Baigorria sobre su intención de apelar una denuncia, además de comentar la acusación al escultor Mamanka por abuso, y el compromiso de Tomate Barraza.


    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly DEJA HELADOS A TODOS al revelar EN VIVO que no tiene noticias para su programa y tiene EXTREMA medida: “Tengo que…”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Ganador de ‘La Voz’ es hallado sin vida en un lago a los 43 años: esto se sabe sobre su muerte

    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública

    ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE CLAUDIO PIZARRO? Conoce a los hijos del ‘Bombardero’ y quiénes son sus madres

    Mark Vito aparece 'HOSPITALIZADO' y alarma por supuesto 'envenenamiento': “Tengo algo que confesar...”

    ¿Quién es Fabián Zignago, el hijo de Gian Marco nominado por PRIMERA VEZ a los Latin Grammy 2026?

    Lo más vistos en Farándula

    ¡DIRECTA Y SIN FILTRO! Novia de Claudio Pizarro reacciona a quienes aseguran que es mantenida y responde con contundente frase: “Tu banco...”

    Korina Rivadeneira sufre TERRIBLE episodio con sus hijos en plena madrugada: "Temblando y llorando"

    Gaela Barraza parcha firme a su papá 'Tomate' tras anunciar matrimonio con joven venezolana: “A portarse bien”

    Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, sorprende al agradecer públicamente a Allison Pastor por impulsar los sueños de su hija

    Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer conmociona al narrar violento ataque en República Dominicana: "Casi nos matan"

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;