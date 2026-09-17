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Mujer fallece tras dar a luz a mellizas en clínica de Miraflores y familia exige investigar presunta negligencia

Sunny Gadea, de 35 años, fue trasladada al Hospital Rebagliati desde la clínica Good Hope. Su esposo exige investigar la atención dada. La clínica argumenta que se siguieron los protocolos.

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    Mujer falleció tras dar a luz en clínica Good Hope de Miraflores | Composición LR / Difusión
    Mujer fallece tras dar a luz a mellizas en clínica de Miraflores y familia exige investigar presunta negligencia

    Sunny Carlina Gadea Yupanqui, una mujer de 35 años, falleció tras dar a luz a mellizas en la Clínica Adventista Good Hope de Miraflores. Tras días en cuidados intensivos en el Hospital Rebagliati, su deceso ocurrió el miércoles por la noche.

    Joel Castro, su pareja, señaló a La República que sospecha una presunta negligencia médica durante el procedimiento en la clínica. También cuestionó la habilitación del médico a cargo en el momento de la operación.

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    Investigación por negligencia

    Castro mencionó que su esposa asistió para un chequeo el 1 de septiembre y ese día tuvo una cesárea. Horas después, el doctor Edgar Martín Díaz Vargas le indicó una nueva intervención debido a hemorragias internas.

    Después de esta segunda operación, Gadea sufrió un shock hemorrágico y fue llevada a cuidados intensivos hasta el 9 de septiembre, cuando la clínica recomendó su traslado al Hospital Rebagliati para posibles trasplantes de hígado.

    "Al llegar al Rebagliati, me informaron que mi esposa tenía un 90% de probabilidad de fallecer," narró Castro. El 10 de septiembre, descubrieron fallos en varios órganos. Finalmente, Gadea murió el 16 de septiembre a las 8 p.m.

    Exigen respuestas

    Joel Castro responsabiliza a la clínica por la muerte y solicita una investigación detallada. Ha presentado una denuncia en la comisaría de Miraflores.

    También hizo un llamado al Colegio Médico del Perú (CMP) para que aclare el estado profesional del doctor Díaz Vargas durante la cirugía, ya que la familia cree que estaba inhabilitado. Sin embargo, el CMP muestra que Díaz Vargas está facultado para ejercer.

    La clínica Good Hope, previo al fallecimiento, publicó un comunicado asegurando que siguieron los protocolos requeridos y se comprometieron a colaborar con las autoridades en cualquier investigación.

    Gadea, contadora de profesión, tenía tres hijas: las mellizas y una niña de seis años. "Hoy le di la peor noticia a nuestra hija mayor. Buscamos justicia," comentó Castro.

    Comunicado de la clínica implicada en el caso
    Comunicado de la clínica implicada en el caso
    SOBRE EL AUTOR:
    Mujer fallece tras dar a luz a mellizas en clínica de Miraflores y familia exige investigar presunta negligencia
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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