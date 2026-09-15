URGENTE | Región peruana SOPORTARÁ hasta 40 °C por El Niño Costero y SENSACIÓN TÉRMICA llegará a 42 °C, advierte Senamhi

Senamhi aconseja proteger a niños y adultos mayores debido a las intensas olas de calor, sobre todo en febrero y marzo de 2027.

Senamhi advierte sobre los riesgos de salud asociados al calor intenso, especialmente para niños y adultos mayores. | Foto: Andina/Composición LR

Senamhi advierte sobre los riesgos de salud asociados al calor intenso, especialmente para niños y adultos mayores. | Foto: Andina/Composición LR

Piura está destinada a ser una de las áreas más afectadas de la costa norte peruana, con temperaturas elevadas por el fenómeno de El Niño Costero. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se esperan hasta 40 °C, mientras que la humedad podría hacer que la sensación térmica se aproxime a 42 °C.

Ya se observa un incremento en el calor en esta área del litoral. En Piura y Tumbes hay registros de temperaturas que llegan a 37,4 °C, lo que excede los promedios usuales para la temporada, que van de 29 a 30 °C, por unos ocho a nueve grados.

Piura experimentará calor extremo: temperaturas llegarán a 40 °C y sensación a 42 °C

Nelson Quispe Gutiérrez, experto en Vigilancia Meteorológica del Senamhi, señala que el incremento térmico será más severo en la costa norte. En Piura, las temperaturas podrían alcanzar 40 °C, con una sensación térmica cercana a 42 °C debido a la humedad ambiental.

Este escenario está vinculado al calentamiento de las aguas del océano debido a El Niño Costero, lo que ya ha causado que las temperaturas sean más altas de lo normal. Según Quispe, estos incrementos continuarán, siendo más pronunciados entre febrero y marzo de 2027.

El Niño Costero intensificará el calor en la costa norte: incremento previsto hasta 2027

Senamhi aconseja especial cuidado con niños y adultos mayores ante este ascenso térmico inusual. La exposición a altas temperaturas puede afectar negativamente la salud, sobre todo durante actividades a cielo abierto.