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Adiós a las LLAMADAS SPAM: Gobierno OFICIALIZA el prefijo 500 para identificar llamadas y mensajes comerciales

Esta medida requiere que todas las llamadas y mensajes comerciales utilicen un prefijo de nueve dígitos que facilitará la identificación de su finalidad para los usuarios.

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    Adiós a las LLAMADAS SPAM: Gobierno OFICIALIZA el prefijo 500 para identificar llamadas y mensajes comerciales
    El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó nuevas reglas para identificar llamadas y mensajes comerciales con el prefijo 500, facilitando su reconocimiento por parte de los usuarios. | Foto: Andina/Composición LR
    Adiós a las LLAMADAS SPAM: Gobierno OFICIALIZA el prefijo 500 para identificar llamadas y mensajes comerciales

    El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha implementado nuevas regulaciones para la identificación clara de llamadas y mensajes de texto con objetivos publicitarios y comerciales. Desde ahora, será obligatorio usar un número específico que permitirá a los usuarios reconocer estas comunicaciones antes de responderlas o leerlas.

    Con esta norma, el prefijo 500 se asignará a llamadas y mensajes que promocionen productos o servicios. Esta numeración, de nueve dígitos que comienza con 500, se aplicará tanto a líneas móviles como fijas. Las compañías de telecomunicaciones tienen 180 días calendario para adaptarse a estos requerimientos.

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    Prefijo 500 indispensable para identificar comunicaciones comerciales

    Ahora, será más fácil distinguir comunicaciones comerciales, pues se identificarán con un número que empieza con 500. Esto permitirá a los usuarios saber cuándo una llamada o mensaje tiene fines publicitarios, facilitando la decisión de interactuar con ella.

    El MTC ha ordenado que el número completo sea visible para el receptor, sin ser sustituido por algún otro código en estas comunicaciones. Las normativas nuevas también establecen que este tipo de comunicaciones deben ser rastreables a través de las redes de telecomunicaciones. El incumplimiento de estas reglas se considerará una infracción severa.

    180 días para que operadores adopten la nueva numeración para publicidad

    A partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo, las operadoras telefónicas cuentan con un plazo de 180 días calendario para implementar los cambios relativos al nuevo prefijo 500. Durante este tiempo, deberán hacer los ajustes correspondientes para cumplir con las nuevas pautas de identificación.

    El funcionamiento del sistema será evaluado por el MTC durante un periodo de 18 meses, para determinar si se mantendrá el prefijo 500, se modificará o se establecerán nuevas condiciones. Además, tanto el ministerio como las operadoras deben realizar campañas informativas para que el público se familiarice con este sistema, permitiendo así un reconocimiento más sencillo de las comunicaciones comerciales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Adiós a las LLAMADAS SPAM: Gobierno OFICIALIZA el prefijo 500 para identificar llamadas y mensajes comerciales
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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