Elecciones 2026: Yvonne Frayssinet, Thamara Gómez y otros artistas que no lograron ser elegidos

Yvonne Frayssinet , Lesly Castillo, Thamara Gómez y ‘La Mackyna’ participaron en las Elecciones 2026 , pero no consiguieron acceder a los cargos políticos a los que postulaban.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 también tuvieron entre sus candidatos a diversas figuras vinculadas a la televisión, la música y el entretenimiento. Sin embargo, varias de ellas no consiguieron los votos necesarios para acceder a los cargos públicos a los que postulaban.

Yvonne Frayssinet, Lesly Castillo, Thamara Gómez y el entrenador conocido como ‘La Mackyna’ fueron algunos de los personajes que decidieron incursionar en la política en estos comicios. Sus candidaturas comprendieron desde regidurías distritales hasta una alcaldía y una vicegobernación regional.

Yvonne Frayssinet no logró ingresar como regidora de Surco

Yvonne Frayssinet, reconocida por interpretar a Francesca Maldini en la serie ‘Al fondo hay sitio’, postuló al Concejo Municipal de Santiago de Surco por el Partido Popular Cristiano (PPC).

La actriz figuraba con el número seis dentro de la lista de candidatos a regidores, pero los resultados electorales no le permitieron conseguir un puesto en la municipalidad.

Durante el avance de los primeros resultados, Lucía Oxenford compartió en sus redes sociales un video con la reacción de sus padres. “No puede ser”, se escucha decir a Marcelo Oxenford, mientras Frayssinet tomó con humor el resultado.

Lesly Castillo no alcanzó la alcaldía de Sabandía

Otra de las figuras del entretenimiento que participó en estas elecciones fue Lesly Castillo, quien postuló a la alcaldía del distrito de Sabandía, en Arequipa, representando a Alianza para el Progreso.

Tras conocerse que no había conseguido imponerse en las urnas, la influencer se pronunció a través de sus redes sociales y cuestionó el resultado de la contienda.

“Muchas veces la mafia y la corrupción ganan”, señaló Castillo en un comunicado. Asimismo, agradeció a quienes respaldaron su candidatura y aseguró que se retiraba del proceso “con la frente en alto y con las manos limpias”.

Thamara Gómez tampoco llegó al Gobierno Regional de Piura

Thamara Gómez, cantante de cumbia y exintegrante de Corazón Serrano, participó por primera vez en una elección al postular como candidata a vicegobernadora regional de Piura.

La artista integró la fórmula del Movimiento Independiente Fuerza Regional junto con Servando García, candidato al Gobierno Regional.

No obstante, la agrupación no obtuvo los votos suficientes para ganar la elección, por lo que Gómez no consiguió acceder a la vicegobernación de Piura.

‘La Mackyna’ no consiguió una regiduría en La Victoria

El entrenador conocido como ‘La Mackyna’ también buscó ingresar a la política municipal. Postuló como regidor del distrito de La Victoria por Alianza para el Progreso.

Formó parte de la lista encabezada por Joaquín Albarracín, pero los resultados obtenidos por la agrupación no le permitieron acceder al Concejo Municipal.