La actriz Yvonne Frayssinet no fue elegida como regidora en Surco . Lucía Oxenford expresó en redes la reacción familiar al conocer los resultados.

Yvonne Frayssinet no obtuvo el cargo de regidora en Santiago de Surco durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, tras postular con el Partido Popular Cristiano (PPC). Reconocida por su papel en 'Al fondo hay sitio', Frayssinet fue la sexta en la lista de candidatos para el distrito según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El foco se dirigió también a su círculo cercano una vez conocido el resultado. Lucía Oxenford, hija de Frayssinet y del actor Marcelo Oxenford, compartió en sus stories de Instagram la reacción familiar ante el boca de urna de Datum, captando rápidamente la atención.

Impacto en redes: reacción de Yvonne Frayssinet tras los comicios municipales

La reacción de Yvonne Frayssinet fue divulgada por Lucía Oxenford mediante imágenes que muestran a la actriz y a Marcelo Oxenford observando los resultados. El post incluyó la frase “Maldini is losing it”, aludiendo al personaje de Frayssinet en la serie.

En el video también se oye a Marcelo, de origen argentino, exclamar “No puede ser”, mientras Lucía y su madre se ríen. Este momento familiar, compartido en redes, despertó el interés de los seguidores de la actriz.

¿Qué apoyo recibió el PPC en las Elecciones Municipales 2026?

Según el informe de la ONPE actualizado al 5 de octubre a las 11:00 a.m., el Partido Popular Cristiano (PPC) en Surco estaba muy rezagado respecto a las principales fuerzas en el conteo. Los resultados seguían ajustándose con el procesamiento continuo de actas.

Reporte oficial de la ONPE.