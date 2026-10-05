Lucía Oxenford revela la reacción de Yvonne Frayssinet tras no ganar en las Elecciones de Surco: “No puede ser”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Yvonne Frayssinet no obtuvo el cargo de regidora en Santiago de Surco durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, tras postular con el Partido Popular Cristiano (PPC). Reconocida por su papel en 'Al fondo hay sitio', Frayssinet fue la sexta en la lista de candidatos para el distrito según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El foco se dirigió también a su círculo cercano una vez conocido el resultado. Lucía Oxenford, hija de Frayssinet y del actor Marcelo Oxenford, compartió en sus stories de Instagram la reacción familiar ante el boca de urna de Datum, captando rápidamente la atención.
PUEDES VER: Milena Zárate le pone punto final a su compromiso con Carlos Mendoza y lanza contundente frase: “Un anillo no aguanta todo”
Impacto en redes: reacción de Yvonne Frayssinet tras los comicios municipales
La reacción de Yvonne Frayssinet fue divulgada por Lucía Oxenford mediante imágenes que muestran a la actriz y a Marcelo Oxenford observando los resultados. El post incluyó la frase “Maldini is losing it”, aludiendo al personaje de Frayssinet en la serie.
En el video también se oye a Marcelo, de origen argentino, exclamar “No puede ser”, mientras Lucía y su madre se ríen. Este momento familiar, compartido en redes, despertó el interés de los seguidores de la actriz.
¿Qué apoyo recibió el PPC en las Elecciones Municipales 2026?
Según el informe de la ONPE actualizado al 5 de octubre a las 11:00 a.m., el Partido Popular Cristiano (PPC) en Surco estaba muy rezagado respecto a las principales fuerzas en el conteo. Los resultados seguían ajustándose con el procesamiento continuo de actas.
En esa actualización, Renovación Popular obtenía el 39.201%, seguida de Somos Perú con 34.546%, y Avanza País con 13.469%. El PPC, con Frayssinet como candidata a regidora, estaba en el puesto 13, con solo 0.300% de los votos, menos de setecientos sufragios.