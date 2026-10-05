Milena Zárate le pone punto final a su compromiso con Carlos Mendoza y lanza contundente frase: “Un anillo no aguanta todo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En pleno contexto electoral, Milena Zárate sorprendió al anunciar el final de su relación de seis años con Carlos Mendoza, conocido como 'Kalicho'. Esto ocurrió después de un compromiso y una romántica boda simbólica que tuvo lugar hace algunos meses, en medio de su cercanía con Edwin Sierra, una ex pareja.
El término de la relación entre Milena Zárate y Carlos Mendoza tras seis años juntos
Después de seis años juntos, Milena Zárate comunicó de manera angustiosa el término definitivo de su relación con Carlos Mendoza. Este había sido su pareja en una simbólica ceremonia a finales de 2025.
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La colombiana admitió estar devastada al declarar que jamás imaginó que este momento llegaría, pues planeaba un futuro junto a él. Fue una decisión complicada, considerando el tiempo y los recuerdos compartidos.
Luego de seis años al lado de Carlos Mendoza, 'Kalicho', me toca anunciar algo que no esperaba escribir: nuestra relación ha terminado. Esta elección no ha sido sencilla. Estos años estuvieron llenos de amor, sueños, aprendizaje, instantes felices y también complicados, declaró.
Posteriormente, destacó el romántico gesto de la propuesta de matrimonio, aunque luego las cosas cambiaron. Reconoció que soportó situaciones que no debía en la relación, y que ni el anillo pudo compensar esos momentos.
Compartimos una historia significativa. Me pidió la mano, proyectamos un futuro, pero un anillo no puede con todo. Ahora, nuestros caminos se separan. Amar también implica saber cuándo no seguir juntos. Me quedo con los buenos recuerdos, agradezco lo vivido, y cierro este capítulo aunque duela, continuó.
Finalmente, a pesar de no tener las respuestas completas, expresó su fe en un nuevo comienzo. Afirmó lo que había dado en términos de fidelidad y confianza en su pareja y se preguntó si 'Kalicho' le había sido infiel.
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Me quedo tranquila sabiendo que actué correctamente, fui leal, esperé y creí en la persona que estaba a mi lado. Estoy segura de que vendrán mejores días, nuevas razones para sonreír y mucho por experimentar. Anuncio esta decisión porque nuestra relación fue pública, y ahora cada uno es libre de seguir su propio camino.
Hasta el momento, Kalicho no ha emitido ninguna declaración. Es relevante mencionar que este quiebre ocurre mientras Edwin Sierra y Milena Zárate han mostrado un reciente acercamiento, ya que ella compartió una imagen de él con su hija en redes sociales y mencionó amorosamente, sin descartar visitar su nuevo programa en Panamericana Televisión.