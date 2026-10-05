¡NO SE LO GUARDÓ MÁS! Aída Martínez revela inesperado detalle de su divorcio y expone la reacción de su exesposo

Aída Martínez reveló que los problemas económicos influyeron en el final de su matrimonio con Adolfo Carrasco y contó cómo asumió los gastos del hogar.

Se cansó de ser la billetera de la relación. | Composición Wapa

Se cansó de ser la billetera de la relación. | Composición Wapa

Aída Martínez habló por primera vez con mayor detalle sobre una de las razones que influyó en el final de su matrimonio con Adolfo Carrasco. Durante su participación en el podcast 'Modo Avión', la influencer contó que atravesó una etapa en la que asumió gran parte de los gastos del hogar y que esa situación terminó afectando la relación.

La modelo explicó que intentó encontrar alternativas para que ambos pudieran equilibrar las responsabilidades económicas, pero aseguró que la dinámica no cambió como esperaba.

Aída Martínez cuenta que asumió los gastos del hogar

Durante la conversación, Martínez recordó una etapa en la que su entonces pareja no atravesaba un buen momento económico.

"Una vez ya me pasó. Una temporada pasé por eso porque a él no le fue bien. Sí daba lo que podía y un tiempo yo peché, peché, peché hasta que dije: ‘ya pues, hermano. ¿Hasta cuándo?’", contó.

La influencer señaló que llegó a cubrir buena parte de los gastos y que, con el paso del tiempo, comenzó a sentirse cansada de sostener esa situación.

La propuesta que Aída hizo para generar ingresos

Según relató, en un intento por encontrar una solución, le propuso a su entonces esposo emprender juntos.

"Le dije: 'Hagamos una cosa. Vamos a poner un negocio, tú vas a ser mi trabajador y con tu trabajo me pagas", comentó.

De acuerdo con su versión, Carrasco no estuvo de acuerdo con la propuesta y respondió: "No, por qué, y voy a trabajar para ti. ¡Estás loca! Yo me voy a sentir mal".

Aída Martínez revela cuándo decidió separarse

La influencer contó que, después de ese episodio, la relación ya no continuó por mucho tiempo. "Entonces, ¿qué hacemos? Dos meses después me divorcié", sentenció.