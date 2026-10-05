Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Tu LOCAL de VOTACIÓN ha CAMBIADO? Reniec aprueba link para confirmar tu dirección en PADRÓN ELECTORAL antes de elecciones

¡NO SE LO GUARDÓ MÁS! Aída Martínez revela inesperado detalle de su divorcio y expone la reacción de su exesposo

Aída Martínez reveló que los problemas económicos influyeron en el final de su matrimonio con Adolfo Carrasco y contó cómo asumió los gastos del hogar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡NO SE LO GUARDÓ MÁS! Aída Martínez revela inesperado detalle de su divorcio y expone la reacción de su exesposo
    Se cansó de ser la billetera de la relación. | Composición Wapa
    ¡NO SE LO GUARDÓ MÁS! Aída Martínez revela inesperado detalle de su divorcio y expone la reacción de su exesposo

    Aída Martínez habló por primera vez con mayor detalle sobre una de las razones que influyó en el final de su matrimonio con Adolfo Carrasco. Durante su participación en el podcast 'Modo Avión', la influencer contó que atravesó una etapa en la que asumió gran parte de los gastos del hogar y que esa situación terminó afectando la relación.

    La modelo explicó que intentó encontrar alternativas para que ambos pudieran equilibrar las responsabilidades económicas, pero aseguró que la dinámica no cambió como esperaba.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jefferson Farfán manda INESPERADO mensaje en medio de anuncio de 'EMBARAZO' de Yahaira Plasencia: ¿Qué hizo?

    Aída Martínez cuenta que asumió los gastos del hogar

    Durante la conversación, Martínez recordó una etapa en la que su entonces pareja no atravesaba un buen momento económico.

    "Una vez ya me pasó. Una temporada pasé por eso porque a él no le fue bien. Sí daba lo que podía y un tiempo yo peché, peché, peché hasta que dije: ‘ya pues, hermano. ¿Hasta cuándo?’", contó.

    La influencer señaló que llegó a cubrir buena parte de los gastos y que, con el paso del tiempo, comenzó a sentirse cansada de sostener esa situación.

    La propuesta que Aída hizo para generar ingresos

    Según relató, en un intento por encontrar una solución, le propuso a su entonces esposo emprender juntos.

    "Le dije: 'Hagamos una cosa. Vamos a poner un negocio, tú vas a ser mi trabajador y con tu trabajo me pagas", comentó.

    De acuerdo con su versión, Carrasco no estuvo de acuerdo con la propuesta y respondió: "No, por qué, y voy a trabajar para ti. ¡Estás loca! Yo me voy a sentir mal".

    wapa.pe

    PUEDES VER: Verónica Linares se pasó de fría con Federico Salazar y bromea sobre su edad EN VIVO: “Pronto ya no vas a tener que votar”

    Aída Martínez revela cuándo decidió separarse

    La influencer contó que, después de ese episodio, la relación ya no continuó por mucho tiempo. "Entonces, ¿qué hacemos? Dos meses después me divorcié", sentenció.

    De esta manera, Aída dejó entrever que las dificultades económicas y la forma en que ambos enfrentaban las responsabilidades del hogar terminaron siendo parte del desgaste de su matrimonio.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡NO SE LO GUARDÓ MÁS! Aída Martínez revela inesperado detalle de su divorcio y expone la reacción de su exesposo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Novio de Sheyla Rojas PIERDE las elecciones y se viraliza INSÓLITA REACCIÓN de la modelo: “Hasta aquí llegué”

    Popular actor de 'Al fondo hay sitio' NO SE MIDE con CONTUNDENTE mensaje a Rafael López Aliaga tras elecciones

    Joaquín Ramírez no LOGRÓ la gobernación de Cajamarca pese a su campaña junto a Sheyla Rojas

    Verónica Linares se pasó de fría con Federico Salazar y bromea sobre su edad EN VIVO: “Pronto ya no vas a tener que votar”

    Monserrat toma RADICAL decisión tras pruebas de ADN de Melcochita y SE IRÍA DEL PAÍS dejando a sus hijas en Piura: "Suelta en plaza"

    Lo más vistos en Farándula

    Ana Paula Consorte manda CONTUNDENTE ADVERTENCIA tras respuesta de Doña Peta sobre su relación con Paolo: "Nadie hará conmigo lo que quiera"

    Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer conmociona al narrar violento ataque en República Dominicana: "Casi nos matan"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;