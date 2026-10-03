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    Jefferson Farfán manda INESPERADO mensaje en medio de anuncio de 'EMBARAZO' de Yahaira Plasencia: ¿Qué hizo?

    ¿Qué hizo? Luego de que Yahaira Plasencia anunciara que estaba 'embarazada' y luego aclarara que se trataba de una broma, su ex, Jefferson Farfán sorprendió al compartir una historia en su Instagram con parte de la canción 'Llegaste a mí' de Marc Anthony. La parte de la letra que escogió el exfutbolista para subir dejaría entrever que aunque en el pasado lo lastimaron, consiguió a alguien que sanó sus heridas. ¿Se referirá a Xiomy Kanashiro? Su mensaje coincidió con los lindos momentos que la salsera está viviendo con Luis Fernando Rodríguez en su nueva relación.

    sabado 03 de octubre del 2026
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    Jefferson Farfán manda INESPERADO mensaje en medio de anuncio de 'EMBARAZO' de Yahaira Plasencia: ¿Qué hizo?

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