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    Andrés Hurtado pide salir de prisión y lanza DESESPERADO RUEGO en audiencia: "Soy el único sostén de mi hija de 10 años"

    El exconductor Andrés Hurtado reapareció durante la audiencia realizada por el Poder Judicial en la que se definiría si el popular 'Chibolín' saldría de prisión mientras avanza el proceso penal que se lleva a cabo en su contra. En esta audiencia se pudo escuchar a la figura de televisión recordar que es el "único sostén de su hija de 10 años". "Yo soy un hombre divorciado hace 11 años, pero todo el país sabe de mi hija de 10 años, sabe que soy el único sostén de mi hija, no hay otro sostén de mi hija. Imagínese los dos años que estoy acá ¿cómo puede vivir?", comentó.

    miercoles 14 de octubre del 2026
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    Andrés Hurtado pide salir de prisión y lanza DESESPERADO RUEGO en audiencia: "Soy el único sostén de mi hija de 10 años"

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