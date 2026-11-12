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    Susana Baca le canta al papa León XIV
    Susana Baca le canta al papa León XIV | Composición Wapa
    Entretenimiento

    Susana Baca SE QUIEBRA durante su presentación EN VIVO en encuentro con el papa León XIV

    La visita del papa León XIV a la Plaza de Armas estuvo marcada por una escena especialmente conmovedora durante su acercamiento a los fieles. En medio de este encuentro, la reconocida intérprete nacional Susana Baca ofreció una actuación que despertó sentimientos entre el público y el sumo pontífice. La cantante presentó el tema 'Si me quitaran totalmente todo', inspirado en un poema del escritor peruano Alejandro Romualdo, y no pudo ocultar su profunda emoción al finalizar la interpretación.

    jueves 12 de noviembre del 2026
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    Susana Baca SE QUIEBRA durante su presentación EN VIVO en encuentro con el papa León XIV
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