¡INOLVIDABLE MOMENTO! Papa León XIV protagoniza EMOTIVA escena al encontrarse con la imagen del Señor de los Milagros

El papa León XIV protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con la imagen del Señor de los Milagros durante su recorrido por el Cercado de Lima. Así fue la escena.

El papa León XIV protagonizó una significativa escena durante su recorrido por las calles del Cercado de Lima, donde decenas de personas se reunieron para verlo de cerca. El pontífice se desplazaba a bordo del papamóvil, acompañado por un amplio despliegue de seguridad y agentes motorizados. En medio del recorrido, el líder de la Iglesia católica hizo gestos de saludo a los ciudadanos que esperaban su paso por las principales vías. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando llegó a los exteriores de la iglesia de Las Nazarenas y se acercó a la venerada imagen del Señor de los Milagros.

¿Cómo fue el encuentro del papa León XIV con la imagen del Señor de los Milagros?

La llegada del papa León XIV a las inmediaciones de la iglesia de Las Nazarenas, ubicada en el Cercado de Lima, dejó una de las escenas más llamativas de su recorrido por la capital peruana. El sumo pontífice descendió su trayecto a bordo del papamóvil hasta acercarse a la imagen del Señor de los Milagros, uno de los símbolos religiosos más representativos del país.

Tras este significativo momento, el papa continuó saludando a los fieles que se encontraban reunidos en las calles cercanas al templo, quienes se congregaron para presenciar su visita.