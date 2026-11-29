Pensión 65 entregará un bono extraordinario de S/350 desde el 30 de noviembre. Conoce quiénes lo recibirán y cómo podrán cobrar el beneficio.

Un nuevo apoyo económico comenzará a distribuirse desde este lunes 30 de noviembre como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. Se trata de un bono extraordinario de S/350 que se entregará junto con el pago habitual del programa social Pensión 65 durante el actual periodo de cobro. Con este depósito adicional, el monto que recibirán los beneficiarios ascenderá a S/700 entre noviembre y diciembre. ¿Quiénes podrán acceder a este dinero y cómo se realizará la entrega en todo el país? Conoce los detalles a continuación.

¿Quiénes recibirán el bono de S/350 de Pensión 65 desde este lunes 30 de noviembre?

La medida alcanzará a 824.351 adultos mayores que forman parte del padrón de usuarios de Pensión 65 en todo el territorio nacional , según informó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez. El pago adicional se efectuará junto con la subvención correspondiente al padrón VI, que comprende los meses de noviembre y diciembre.

Este beneficio extraordinario está contemplado en la Ley N.° 32744, disposición que permite aprobar créditos suplementarios para financiar acciones destinadas a enfrentar las consecuencias del fenómeno climático.

Durante una entrevista con Radio Nacional, la titular del Midis explicó que el subsidio busca reconocer el esfuerzo de los adultos mayores durante su vida laboral y brindarles un respaldo económico ante el impacto que podría ocasionar El Niño.

“Esta medida de apoyo a los adultos mayores es en respeto y reconocimiento a todo su esfuerzo durante su vida laboral (…) para poder enfrentar también este impacto del fenómeno El Niño”, sostuvo.

Asimismo, más de 760.000 usuarios cuentan con una tarjeta de débito del Banco de la Nación, por lo que podrán acceder a sus recursos en las agencias de esta entidad financiera, los agentes corresponsales y los cajeros automáticos Multired.

¿Cómo cobrarán el bono de Pensión 65 los adultos mayores que viven en zonas alejadas?

La entrega del dinero no se realizará en la misma fecha para todos los beneficiarios. En el caso de quienes viven en comunidades de difícil acceso, el desembolso se efectuará posteriormente mediante los mecanismos especiales que utiliza el programa para llegar a estas localidades.

La ministra precisó que el pago también se distribuirá a través de los carritos pagadores y las aeronaves conocidas como avioncitos pagadores. De igual manera, se contemplan las campañas de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), en las que participan unidades móviles del Banco de la Nación para facilitar el acceso de los adultos mayores a este beneficio.