Monserrat Seminario responde a rumores de embarazo y pide atención para Melcochita debido a su frágil estado de salud. ¿Habrá un quinto hijo?

Monserrat Seminario decidió no callar más ante las especulaciones de un supuesto embarazo con Melcochita, luego de mostrar unos zapatos de bebé en una transmisión en vivo. La expareja del cómico sorprendió al responder si esto era cierto, pero también compartió detalles sobre el estado de salud del artista, quien recientemente visitó a un especialista. Seminario señaló que el comediante enfrenta complicaciones médicas y llamó la atención a sus hijas por no cuidarlo ahora que ha alcanzado los 90 años.

¿Qué dijo Monserrat Seminario sobre los rumores de su embarazo?

Refiriéndose a las suposiciones sobre su vida, Seminario lanzó un comentario hacia las hijas de Melcochita:“Si tanto les preocupa mi vida, que tejan los ropones para su futuro hermanito”, comentó. Asimismo, aclaró que el comentario no confirmaba embarazo, sino que fue dicho en tono de broma.

Monserrat explicó que su molestia surgió porque, según ella, Susan Villanueva también se había involucrado con sus hijas. Seminario pidió que las alejaran del conflicto, enfatizando que no tenían relación alguna con la disputa, cuestionando las opiniones sobre su vida personal.

“Andan pendiente de todo lo que hago. En un live, por molestar, mostré unos zapatitos de bebé y ya armó su cuento. Si quieren enviar regalitos, todo es bien recibido. Nada. Solo fue una broma porque sabía que enviaron a su amiga a chequear mis lives. Eso sí, que se meta conmigo, pero que deje de molestar a mis hijas, que no le hacen nada”, dijo Monserrat Seminario en conversación con Trome.

¿Qué dijo sobre su relación con Melcochita y sus futuros planes?

Hablando sobre su relación con Pablo Villanueva, también conocido como Melcochita, ella mencionó que ambos habían hecho las paces.