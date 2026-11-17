Conocer la textura, el estado y las necesidades de tu cabello es el punto de partida para crear una rutina efectiva y fácil de mantener.

En redes sociales abundan las rutinas de cuidado capilar con múltiples productos y pasos, pero la realidad es que no existe una fórmula universal. Antes de incorporar nuevos pasos, productos o herramientas, conviene observar cómo se comporta el cabello. ¿Tiende a engrasarse rápidamente? ¿Pierde hidratación con facilidad? ¿Tiene frizz, puntas abiertas o señales de daño por calor? También es importante considerar si ha sido teñido, decolorado o alisado químicamente.

Cada cabello tiene características y necesidades distintas, por lo que una rutina efectiva no depende de la cantidad de productos que se utilicen, sino de qué tan bien responda a su tipo, textura y estado. Además, el acabado final no tiene por qué estar separado del cuidado capilar. Si se utilizan herramientas de calor con frecuencia, elegir tecnologías que permitan secar y peinar sin recurrir a temperaturas extremas puede ayudar a proteger el cabello durante el proceso.

Una rutina simple puede ser la más efectiva

Aunque cada rutina debe adaptarse a necesidades específicas, existen cinco momentos esenciales: lavar, acondicionar, tratar, secar y estilizar.

Lavado: debe realizarse con un shampoo adecuado para el tipo de cabello, aplicándolo principalmente en el cuero cabelludo y utilizando agua tibia, no caliente. La frecuencia también cambia de una persona a otra. El cabello fino puede requerir lavados más seguidos, mientras que uno grueso o rizado suele permitir espaciar los días entre lavados. Más que seguir una regla fija, la clave está en observar cómo responde el cabello y encontrar un ritmo que se integre naturalmente a la rutina. Acondicionamiento: después del lavado, el acondicionador ayuda a aportar suavidad e hidratación, especialmente de medios a puntas. Tratamiento: al salir de la ducha, se pueden incorporar productos como aceites, acondicionadores sin enjuague o protectores térmicos, según las necesidades de cada melena. Secado: una vez finalizada la aplicación de productos, algunas personas optan por dejar secar el cabello al aire libre. Sin embargo, esto puede dejarlo expuesto al frizz y la humedad del ambiente. Otra alternativa es utilizar una secadora que permita controlar la temperatura. El secador Dyson Supersonic™ está diseñado para ofrecer un secado rápido con control inteligente del calor. Estilizado: muchas personas optan por estilos sencillos en el día a día y reservan los rizos, peinados con volumen o acabados más profesionales para eventos especiales. Sin embargo, el multiestilizador Airwrap™ permite secar, alisar, ondular o aportar volumen mediante el efecto Coanda, brindando distintas opciones de styling sin calor extremo y con un acabado de salón en casa.

Antes de incorporar nuevos hábitos o herramientas, es importante identificar aspectos como el grosor del cabello, si es liso, ondulado o rizado, si ha sido sometido a tratamientos químicos o si suele exponerse con frecuencia al calor. Una vez que conocemos las características propias de nuestra hebra capilar, podemos definir el objetivo de la rutina. Para algunas personas, la prioridad será controlar el volumen; para otras, aportar hidratación, proteger el color, cuidar el cuero cabelludo o facilitar el peinado.