¿Qué vestidos serán tendencia para las fiestas de promoción 2026?

El satén, las aplicaciones de pedrería, las siluetas estructuradas y los tonos azules, burgundy y celestes marcan las tendencias en vestidos para las fiestas de promoción de este 2026.

¿Qué colores se llevarán este año? ¿Qué telas y cortes serán protagonistas en las fiestas de promoción? Con la llegada de la temporada de graduaciones escolares, encontrar el vestido ideal se convierte en parte de los preparativos para una de las celebraciones más esperadas. Para este 2026, Blue7 presenta PROM EDITION 2026, una colección que reúne detalles y acabados inspirados en las tendencias de la moda de fiesta.

Entre los elementos que destacan en la propuesta se encuentran los acabados satinados, que aportan brillo y elegancia, así como las aplicaciones de pedrería, que añaden detalles ornamentales a los diseños. A ellos se suman las siluetas estructuradas, con cortes que definen la figura y aportan personalidad a cada vestido.

En cuanto a los colores, la colección incorpora tonalidades como el azul, burgundy y celeste. Desde matices intensos hasta opciones más suaves, esta paleta ofrece distintas alternativas para quienes buscan un vestido que refleje su estilo y personalidad.

Elige tu mejor opción para tu fiesta de promoción.

"Con PROM EDITION 2026 presentamos diseños que reúnen los colores, las siluetas y los detalles que marcan tendencia en la moda de fiesta. Buscamos ofrecer a las jóvenes distintas opciones para que encuentren un vestido que conecte con su estilo y con la importancia de esta noche", señala Alberto Salomón, director creativo de la marca.

¿Cómo elegir el vestido para la fiesta de promoción?

Además de identificar los colores y acabados de temporada, elegir un vestido implica considerar el estilo personal y el tipo de celebración. Las pruebas de vestuario permiten evaluar cómo queda cada diseño y elegir los accesorios que complementen el look.