Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - https://wapa.pe/ocio/2026/11/04/sismate-emite-alerta-tsunami-detalles-simulacro-en-peru-215788

¿Qué vestidos serán tendencia para las fiestas de promoción 2026?

El satén, las aplicaciones de pedrería, las siluetas estructuradas y los tonos azules, burgundy y celestes marcan las tendencias en vestidos para las fiestas de promoción de este 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Qué vestidos serán tendencia para las fiestas de promoción 2026?
    Opciones de vestidos de fiestas de promoción.
    ¿Qué vestidos serán tendencia para las fiestas de promoción 2026?

    ¿Qué colores se llevarán este año? ¿Qué telas y cortes serán protagonistas en las fiestas de promoción? Con la llegada de la temporada de graduaciones escolares, encontrar el vestido ideal se convierte en parte de los preparativos para una de las celebraciones más esperadas. Para este 2026, Blue7 presenta PROM EDITION 2026, una colección que reúne detalles y acabados inspirados en las tendencias de la moda de fiesta.

    Entre los elementos que destacan en la propuesta se encuentran los acabados satinados, que aportan brillo y elegancia, así como las aplicaciones de pedrería, que añaden detalles ornamentales a los diseños. A ellos se suman las siluetas estructuradas, con cortes que definen la figura y aportan personalidad a cada vestido.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Estampados inspirados en pañuelos y tonos de atardecer para la temporada verano 2027

    En cuanto a los colores, la colección incorpora tonalidades como el azul, burgundy y celeste. Desde matices intensos hasta opciones más suaves, esta paleta ofrece distintas alternativas para quienes buscan un vestido que refleje su estilo y personalidad.

    Elige tu mejor opción para tu fiesta de promoción.
    Elige tu mejor opción para tu fiesta de promoción.

    "Con PROM EDITION 2026 presentamos diseños que reúnen los colores, las siluetas y los detalles que marcan tendencia en la moda de fiesta. Buscamos ofrecer a las jóvenes distintas opciones para que encuentren un vestido que conecte con su estilo y con la importancia de esta noche", señala Alberto Salomón, director creativo de la marca.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: La moda en los aviones cambia: prendas cómodas, diseños elegantes y colores clásicos marcan tendencia

    ¿Cómo elegir el vestido para la fiesta de promoción?

    Además de identificar los colores y acabados de temporada, elegir un vestido implica considerar el estilo personal y el tipo de celebración. Las pruebas de vestuario permiten evaluar cómo queda cada diseño y elegir los accesorios que complementen el look.

    Vestidos para fiesta de promoción.
    Vestidos para fiesta de promoción.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué vestidos serán tendencia para las fiestas de promoción 2026?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¿Qué vestidos serán tendencia para las fiestas de promoción 2026?

    Melissa Paredes disfruta su soltería con un bikini asimétrico que derrocha elegancia y picardía

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza