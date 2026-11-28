El evento gratuito se mantiene este domingo 29 de noviembre, con el mismo horario y los mismos artistas.

Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida se traslada al Parque Fátima, en Chorrillos

Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida se traslada al Parque Fátima, en Chorrillos

Ante la alerta por oleaje anómalo de moderado a fuerte en el litoral, y por recomendación de la Municipalidad de Chorrillos y de la Marina de Guerra del Perú, AHF Perú, con el apoyo de la Fundación Dignidad de Ernesto Pimentel, Impulse Lima, Somos Loud y Flux Perú, trasladó el Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida de la explanada de la playa Agua Dulce al Parque Fátima (av. Defensores del Morro, cuadra 8 de la av. Huaylas, Chorrillos); ver ubicación en Google Maps).

"Es una medida que hemos tomado ya que nuestra prioridad es la seguridad del público. El concierto va, con la misma música y la misma feria de salud gratuita", señaló el Dr. José Luis Sebastián, gerente de programas país de AHF Perú.

Por su parte, Ernesto Pimentel, de la Fundación Dignidad, indicó al respecto: "Hemos decidido cambiar la locación de nuestra jornada y ahora será en el Parque Fátima y claro, todos los amigos artistas están confirmados con su participación".

El concierto se realizará este domingo 29 de noviembre, con ingreso libre. La feria de salud abre a las 12.00 p. m. y el programa artístico empieza a la 1.00 p. m., con Papillón, Milena Warthon, Son Tentación, Ernesto Pimentel, Marisol y La Magia del Norte, Deyvis Orosco y su Grupo Néctar, Orquesta Candela de Víctor Yaipén y Eva Ayllón.

Durante la jornada se ofrecerán pruebas gratuitas de VIH, orientación y actividades de sensibilización para promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento.