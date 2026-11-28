El Instituto Nacional de Defensa Civil ( Indeci ) alerta sobre la posible activación de quebradas en 21 regiones de Perú. Se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada.

Indeci activa alerta ante riesgo de activación de quebradas | Composición Wapa - Foto Andina

Indeci activa alerta ante riesgo de activación de quebradas | Composición Wapa - Foto Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una advertencia ante la posible activación de quebradas en 21 regiones del país durante las próximas 24 horas. Entre los departamentos comprendidos en el aviso figura Lima , por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

El pronóstico contempla precipitaciones de distinta intensidad, desde ligeras hasta extremas, que podrían generar situaciones de peligro en varias provincias. ¿Hasta cuándo estará vigente la alerta, cuáles son las localidades bajo mayor riesgo y qué medidas deben adoptar las autoridades y ciudadanos?

Indeci advierte posible activación de quebradas en 21 regiones: estas son las provincias en alerta roja

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), organismo perteneciente al Indeci y adscrito al Ministerio de Defensa, se prevén lluvias de intensidad variable en determinadas provincias de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali .

Sin embargo, algunas jurisdicciones cuentan con una alerta roja debido a la posibilidad de precipitaciones extremas. Estas son las provincias comprendidas en el aviso:

Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

Apurímac: Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.

Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Cusco: Acomayo, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Quispicanchi y Urubamba.

Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Junín, Satipo y Yauli.

La Libertad: Ascope, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Trujillo.

Lambayeque: Ferreñafe y Lambayeque.

Lima : Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús.

De acuerdo con el Aviso N.º 232-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas, difundido por el Indeci, el fenómeno podría presentarse hasta la 1:00 p. m. del sábado 28 de noviembre. También se prevé que las precipitaciones estén acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

¿Qué medidas recomienda el Indeci ante el riesgo de activación de quebradas?

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil pidió a las autoridades regionales y municipales verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos y cuenten con señalización adecuada. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia espacios seguros si ocurre una emergencia.

De igual manera, solicitó comprobar que los establecimientos de salud, las estaciones de bomberos y las comisarías de cada jurisdicción estén disponibles para atender cualquier eventualidad.

Por su parte, la población debe considerar las siguientes medidas de prevención:

Organizar un sistema de alerta temprana: utilizar recursos como silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, siempre en coordinación con las autoridades locales.

Contar con un Plan Familiar de Emergencias: prepararlo y ponerlo en práctica para que todos los integrantes del hogar sepan cómo actuar ante una situación de peligro.

La institución también informó que continuará vigilando las regiones comprendidas en el aviso y mantendrá coordinaciones con los gobiernos locales y regionales para evaluar las posibles consecuencias de las condiciones meteorológicas.