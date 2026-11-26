Vecinos de Villa Vista , en Carabayllo , denunciaron múltiples contagios de dengue y solicitaron campañas de fumigación. La falta de agua potable y desagüe agrava la preocupación de las familias.

¡Preocupación en Lima Norte! El avance del dengue mantiene en alerta a los vecinos de Villa Vista, en el distrito de Carabayllo, donde numerosas familias reportaron contagios y dificultades para acceder a una atención médica oportuna. Los residentes solicitaron la intervención de las autoridades sanitarias ante el temor de que la situación empeore durante las próximas semanas.

La problemática ocurre en medio de las elevadas temperaturas que registra la capital y el incremento de casos de dengue a nivel nacional. Además, la falta de servicios básicos obliga a las familias afectadas a almacenar agua en recipientes que pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

Dengue afecta a familias de Carabayllo y vecinos piden urgente intervención

Según un reportaje de Canal N, difundido por Infobae, los contagios incluso afectaron el funcionamiento de una olla común de Villa Vista, debido a que varias integrantes enfermaron.

Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de una adolescente de 17 años que necesitó atención de emergencia tras presentar una disminución de plaquetas.

Los residentes también denunciaron dificultades económicas para acceder a consultas particulares y exámenes de laboratorio. Ante esta situación, solicitaron un mayor seguimiento médico de los pacientes.

¿Por qué aumentan los riesgos de contagio de dengue en Carabayllo?

La falta de acceso a una red de agua potable representa uno de los principales problemas de la comunidad. Las familias utilizan depósitos que no siempre cuentan con las condiciones necesarias para impedir la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Los pobladores solicitaron jornadas de fumigación, orientación sanitaria y el retiro de residuos acumulados cerca de sus viviendas.

Cabe precisar que el dengue se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados y no por el contacto cotidiano entre personas.

Perú supera los 112.000 casos de dengue durante el 2026

Según las cifras del Ministerio de Salud recogidas por Infobae, el Perú registra 112.610 casos de dengue, lo que representa un incremento de aproximadamente 214% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, hasta la semana epidemiológica 45 se reportaron 148 fallecimientos asociados a la enfermedad. Lima acumula 10.107 casos.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó reforzar las estrategias de prevención y vacunación en las zonas de mayor riesgo.

¿Cuáles son los síntomas del dengue que no debes ignorar?

Entre los principales síntomas y señales de alarma de esta enfermedad figuran:

Fiebre elevada .

. Dolor de cabeza y detrás de los ojos .

. Dolores musculares y articulares .

. Dolor abdominal intenso .

. Vómitos persistentes .

. Sangrado de nariz o encías.

Las últimas tres manifestaciones requieren atención médica inmediata. Las complicaciones también pueden aparecer cuando la fiebre empieza a desaparecer.

Asimismo, se recomienda evitar la automedicación, especialmente con aspirina e ibuprofeno, mantener una hidratación adecuada y acudir a un establecimiento de salud ante la sospecha de dengue.