María Pía Copello volvió a captar la atención del público tras compartir un inesperado momento junto a su hijo mayor, Samuel Dyer, de 18 años. La conductora había generado controversia luego de contar en su programa 'Sin más que decir' una frase que escuchó del joven sobre el uso del preservativo. Sus declaraciones provocaron cuestionamientos entre sus compañeros, quienes criticaron que expusiera un aspecto privado de la vida de su hijo. Sin embargo, este 26 de noviembre, ambos reaparecieron en redes sociales para revelar qué había detrás de aquella conversación y anunciar una importante campaña relacionada con el VIH.

María Pía Copello reaparece con su hijo mayor y revela qué había detrás de su comentario sobre el preservativo

La presentadora de televisión María Pía Copello sorprendió al publicar un video junto a Samuel Dyer, alejado del estilo de contenido ligero y entretenido que suele compartir con sus seguidores de Instagram. En esta oportunidad, madre e hijo abordaron un tema relacionado con la prevención del VIH, luego de la polémica que surgió por una anécdota contada por la conductora.

Días antes, María Pía había relatado en su espacio digital que escuchó a su hijo pronunciar una frase sobre el uso del preservativo cuando se encontraba en su habitación. La revelación generó diversas reacciones debido a que algunos de sus compañeros consideraron que había expuesto una conversación privada del joven.

“No sé si contarles, la cosa es que llego a mi casa, a las dos y algo no he descansado algo por algo que escuché, Samuelito está en Lima, porque está con las vacas de la universidad, me acerco a su cuarto a saludar y escucho a Samuelito: ‘Con condón no es lo mismo’", contó la conductora sobre las palabras que habría escuchado.

No obstante, la historia tenía un propósito distinto al que muchos imaginaron. El 26 de noviembre, Copello y su hijo aclararon que aquella situación estaba vinculada con una iniciativa de concientización sobre el VIH, desarrollada junto a la marca de preservativos 'Piel'.

A través del video, ambos dieron a conocer cifras sobre los nuevos diagnósticos de esta enfermedad en el país y explicaron por qué decidieron participar en la campaña denominada 'Con condón no es lo mismo, es mejor'.

María Pía Copello explica por qué la campaña sobre el VIH la conmovió como mamá

La conductora también compartió una reflexión sobre la importancia de hablar de educación sexual en el entorno familiar. Según explicó, conocer los datos sobre los nuevos casos de VIH entre jóvenes de 15 a 29 años la impactó especialmente porque su hijo ya forma parte de ese grupo de edad.

“En ‘Sin más que decir’ les conté algo sobre Samuel que generó conversación. Esto lo trabajamos junto a 'Piel' como parte de la campaña de concientización 'Con condón no es lo mismo, es mejor'”, “Porque cuando nos enteramos que el 47% de los nuevos casos de VIH en el Perú se dio en jóvenes de 15 a 29 años, no dudamos ni un minuto en sumarnos a esta campaña. Es fuerte pensar que existiendo estos riesgos todavía hay tantas personas que no se cuidan siempre”, expresaron ante cámaras.

Además, mediante un mensaje escrito, María Pía confesó que las cifras la hicieron reflexionar desde su papel de madre. Por ello, aprovechó la iniciativa para invitar a otros padres a conversar con sus hijos sobre sexualidad sin temor ni vergüenza, pues considera fundamental brindarles orientación para que puedan tomar decisiones responsables y proteger su salud.