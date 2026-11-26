La Molina registró la mayor sensación térmica de Lima este jueves 26 de noviembre, seguida de Carabayllo y San Juan de Lurigancho . El Senamhi mantiene vigente una alerta roja por temperaturas elevadas hasta el sábado 28.

¡Lima soporta temperaturas cada vez más elevadas! La sensación térmica alcanzó los 37°C este jueves 26 de noviembre de 2026 en algunos sectores de la capital, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente una alerta roja por el incremento del calor hasta el sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con el mapa de sensación térmica difundido por la entidad, La Molina registró el valor más alto, seguida de Carabayllo y San Juan de Lurigancho. La situación también afecta a otros distritos de Lima Este y Lima Norte, donde la humedad y la escasa nubosidad incrementan la percepción de calor durante el día.

¿Qué distritos de Lima registran mayor sensación térmica de hasta 37°C?

El mapa meteorológico del Senamhi muestra que los sectores alejados del litoral concentran los valores más elevados. Estas son las cifras registradas este jueves 26 de noviembre:

Distrito Sensación térmica La Molina 37 °C Carabayllo 36 °C San Juan de Lurigancho 35 °C Santa Anita 34 °C Jesús María 34 °C San Martín de Porres 33 °C Santiago de Surco 33 °C Villa María del Triunfo 33 °C Lurigancho 32 °C

La Molina encabeza los registros, con una sensación térmica de 37°C, pese a que la temperatura real del aire alcanzó aproximadamente los 32°C.

En Carabayllo, los termómetros registraron 31,5°C, pero las condiciones ambientales hicieron que el calor se percibiera como si alcanzara los 36°C.

Esta diferencia se explica por factores como la humedad, la radiación solar y las condiciones del viento, que influyen en cómo el organismo percibe la temperatura.

¿Hasta cuándo continuará la alerta roja del Senamhi por calor extremo?

El Senamhi mantiene vigente el aviso meteorológico de nivel rojo por el incremento de las temperaturas diurnas en la costa y la sierra del país. La alerta comenzó el miércoles 25 de noviembre y continuará hasta el sábado 28 de noviembre.

Para Lima, las temperaturas máximas previstas en la costa central se encuentran entre los 25°C y 32°C. Sin embargo, la sensación térmica puede superar esos valores en determinados distritos.

En otras zonas del país, especialmente en la costa norte, las temperaturas podrían alcanzar los 37°C.

El aviso comprende a 22 departamentos, además de la Provincia Constitucional del Callao, donde se esperan condiciones de calor de moderada a extrema intensidad en la costa.

¿Qué otros fenómenos acompañarán la ola de calor en Lima?

El incremento de las temperaturas no será el único fenómeno meteorológico que afectará a la capital. El Senamhi también advierte sobre condiciones que pueden aumentar la exposición de la población al calor.

Entre ellas figuran:

Elevados niveles de radiación ultravioleta durante las horas cercanas al mediodía.

durante las horas cercanas al mediodía. Ráfagas de viento que podrían alcanzar aproximadamente los 40 km/h durante la tarde.

que podrían alcanzar aproximadamente los durante la tarde. Presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente cerca del litoral.

La escasa nubosidad durante el mediodía también favorecerá una mayor exposición directa a los rayos solares.

¿Cómo protegerse ante las altas temperaturas en Lima?

Ante las condiciones meteorológicas previstas, es importante adoptar medidas para evitar complicaciones relacionadas con la exposición prolongada al calor.

El Senamhi y las autoridades sanitarias recomiendan mantener una hidratación constante, utilizar protector solar, vestir ropa ligera y buscar espacios con sombra durante las horas de mayor radiación.

También se aconseja prestar especial atención a infancia, personas adultas mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Entre las señales de alerta por agotamiento por calor figuran los mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad y sudoración excesiva. Si aparecen estos síntomas, es importante trasladarse a un lugar fresco, hidratarse y buscar atención médica si no hay mejoría.