Yape y Plin: Sunat revela qué cambiará en los cobros y transferencias por celular

Pequeños negocios y usuarios activos serán afectados: la nueva regla de Sunat alterará la confirmación de transacciones en aplicaciones.

Usuarios, ¡tomen nota! La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha presentado una innovadora propuesta para las carteras digitales, como Yape y Plin, que plantea utilizar las constancias de pago como documentos electrónicos oficiales. Esta medida ha levantado preocupaciones entre la población, especialmente entre los propietarios de pequeños negocios.

En respuesta, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) ha advertido que la propuesta del organismo regulador podría suponer riesgos significativos para la inclusión financiera en el país, ya que las micro y pequeñas empresas podrían verse forzadas a dejar las plataformas digitales y volver al efectivo o al uso de tarjetas de débito o crédito.

Nuevo proyecto de Sunat para Yape y Plin: así se documentarán los pagos electrónicos de pequeños negocios

El propósito de Sunat consiste en reconocer las constancias de pago generadas por Yape, Plin y otras aplicaciones similares, como boletas de venta oficiales. Esto implica que los negocios recibirían una transferencia digital sin tener que emitir documentos adicionales en plataformas externas, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

No obstante, si esta medida se aprueba con el marco normativo correspondiente, los pequeños empresarios podrían preferir volver al efectivo, lo cual representaría un retroceso en la formalización y digitalización de los negocios, un sector que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

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