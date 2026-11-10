¿TE QUEDARÁS SIN LUZ? Pluz anuncia CORTE de casi 10 HORAS este miércoles 11: revisa AQUÍ si tu calle está afectada

Pluz Perú anunció cortes programados de electricidad para este miércoles 11 de noviembre en sectores de Lima y Callao. Algunas zonas permanecerán hasta 9 horas y media sin suministro.

¡Atención, vecinos de Lima y Callao! Miles de ciudadanos deberán tomar precauciones ante una nueva jornada de interrupciones del servicio eléctrico. Pluz Perú anunció cortes de luz programados para este miércoles 11 de noviembre de 2026, que podrían extenderse hasta por 9 horas y 30 minutos en determinados sectores de la capital y el primer puerto.

La suspensión responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica, destinados a mejorar la calidad del suministro. Sin embargo, la medida podría complicar las actividades de familias, comercios y establecimientos que dependen del servicio durante el día.

Es importante precisar que los cortes no afectarán a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a determinadas calles, urbanizaciones, manzanas y zonas industriales incluidas en el cronograma.

¿Qué distritos se quedarán sin luz este miércoles 11 de noviembre?

De acuerdo con la programación difundida por Pluz, los cortes comenzarán desde las 8:30 a. m. y, dependiendo del sector, se prolongarán hasta las 6:00 p. m.

Distrito Horario del corte Duración Comas 8:30 a. m. a 6:00 p. m. 9 horas y 30 minutos Puente Piedra 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 8 horas Callao 2:00 p. m. a 6:00 p. m. 4 horas

Comas: calles que estarán casi 10 horas sin electricidad

Los vecinos de este distrito afrontarán la interrupción más prolongada de la jornada, desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Las zonas comprendidas son:

Urbanización El Pinar: avenida El Retablo, cuadras 2, 19 y 20; manzanas B3, W2, Q2 y F3.

Avenida Los Incas: cuadras 4 y 8; manzana H.

Avenida Universitaria Norte: cuadras 91 y 92; manzana H3.

Calle 53: cuadra 2.

Calle 58: manzana E3.

Calle 60: manzana I3.

Calle 59: manzana K3.

Urbanización El Pinar, parcela I: manzanas B3, E3, F3, H3, I3, K3 y J3.

Asentamiento humano San Juan Bautista: manzanas E, F, G, H e I.

Puente Piedra: zona que estará 8 horas sin luz

En Puente Piedra, la suspensión se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

La interrupción comprenderá el área industrial El Dorado de Zapallal, específicamente el sector identificado con la referencia ALED.SAB.2179.

Callao: urbanizaciones y calles afectadas por el corte

En el Callao, el servicio eléctrico será suspendido desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Las zonas incluidas en la programación son:

Urbanización Sesquicentenario.

Avenida Bocanegra: manzana A.

Avenida Los Dominicos: manzanas A y B.

Calle 1: manzana A.

Calle 10: manzanas A, D, E y P.

Calle 12: manzanas D y E.

Calle 14: manzanas B, C y F.

Calle 3: manzanas D, E, F y P.

Calle 9: manzanas C y D.

Calle Las Casuarinas: manzana B.

Calle Los Cipreses: manzana C.

Calle Los Olivos: manzanas D y E.

Calle Los Álamos: manzanas A y J.

Cooperativa de Vivienda 152 Estibadores del Callao.

Calle 2: manzana A.

Calle 4: manzana C.

¿Cómo saber si tu vivienda está incluida en el corte de luz de Pluz?

Los ciudadanos que deseen verificar si su vivienda está comprendida en la suspensión pueden consultar el cronograma actualizado en los canales oficiales de Pluz Perú.

La empresa recomienda tomar precauciones antes de la interrupción, especialmente si se utilizan equipos eléctricos durante la jornada.

Entre las principales recomendaciones se encuentran cargar los teléfonos celulares, desconectar los electrodomésticos sensibles a las variaciones de voltaje y contar con linternas o dispositivos de iluminación recargables.

Asimismo, es conveniente evitar abrir constantemente la refrigeradora para conservar la temperatura de los alimentos durante las horas sin electricidad.