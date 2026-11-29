Pluz Energía y Distriluz han programado interrupciones eléctricas para este lunes en siete distritos del Perú. Verifica las zonas y tiempos de reposición del servicio.

Vecinos, ¡presten atención! El último día de noviembre vendrá acompañado de cortes eléctricos en varias localidades de Perú. Pluz Energía junto con las empresas del Grupo Distriluz han planificado interrupciones eléctricas para el lunes 30 de noviembre de 2026, afectando áreas de Lima Metropolitana, La Libertad y Áncash.

Estas interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en la infraestructura para prevenir problemas futuros y optimizar la distribución de energía. En algunos sectores de la capital, se experimentarán hasta nueve horas y media sin electricidad.

¿Qué distritos de Lima experimentarán cortes eléctricos este lunes 30 de noviembre?

En Lima Metropolitana, cuatro distritos figuran en el plan de cortes de Pluz Energía. San Martín de Porres tendrá la interrupción más extensa y en San Juan de Lurigancho se realizarán en dos horarios distintos.

Distrito Horario del corte Duración Comas 8:30 a. m. - 5:30 p. m. 9 horas San Martín de Porres 8:30 a. m. - 6:00 p. m. 9 horas y 30 minutos San Juan de Lurigancho 11:00 a. m. - 3:00 p. m. 4 horas San Juan de Lurigancho 11:00 a. m. - 4:00 p. m. 5 horas Ancón 9:00 a. m. - 6:00 p. m. 9 horas

Áreas impactadas por el corte eléctrico en Lima

Comas : asentamiento humano Año Nuevo, avenida Túpac Amaru y jirones Iglesias, Higinio, Iribarren y Juan Peña.

: asentamiento humano Año Nuevo, avenida Túpac Amaru y jirones Iglesias, Higinio, Iribarren y Juan Peña. San Martín de Porres : Los Jardines del Naranjal, Los Robles del Naranjal, Los Portales del Naranjal, Valle Hermoso y La Virreyna.

: Los Jardines del Naranjal, Los Robles del Naranjal, Los Portales del Naranjal, Valle Hermoso y La Virreyna. San Juan de Lurigancho : urbanizaciones Los Jazmines y San Rafael, avenidas Canto Grande y Las Flores, así como la calle 7.

: urbanizaciones Los Jazmines y San Rafael, avenidas Canto Grande y Las Flores, así como la calle 7. Ancón: asociación de vivienda Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón, desde la manzana A hasta la L.

Interrupciones eléctricas en La Libertad y Áncash este lunes 30 de noviembre

Las suspensiones también afectarán sectores de Huanchaco y La Esperanza, en La Libertad, así como diversas áreas de Chimbote, en Áncash.

Distrito Zonas afectadas Horario Duración Huanchaco El Milagro VII y VII-A 9:00 a. m. - 11:00 a. m. 2 horas La Esperanza Los Laureles 9:00 a. m. - 10:30 a. m. 1 hora y 30 minutos La Esperanza Los Laureles, I y II etapa 11:00 a. m. - 12:30 p. m. 1 hora y 30 minutos Huanchaco El Milagro 11:30 a. m. - 1:30 p. m. 2 horas La Esperanza Los Sauces 2:00 p. m. - 3:30 p. m. 1 hora y 30 minutos Chimbote Bolívar Alto, Bolívar Bajo, El Progreso, Miramar y otros sectores 1:00 a. m. - 2:00 a. m. 1 hora

¿Qué precauciones deberían tomar ante un corte de electricidad programado?

Es crucial que los usuarios planifiquen sus actividades para evitar problemas durante las horas sin servicio eléctrico.

Se aconseja mantener cargados los celulares y baterías portátiles, desconectar dispositivos electrónicos delicados y no abrir las refrigeradoras para preservar los alimentos.

Además, se puede consultar en las páginas oficiales de Pluz Energía y Distriluz si sus hogares están dentro de las zonas de trabajo.