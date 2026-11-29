El Senamhi declaró alerta roja por el aumento de las temperaturas nocturnas en Lima y otras regiones, que podrían llegar hasta 26 °C. Estas condiciones se relacionan con el fenómeno El Niño.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento de las temperaturas durante las noches en Lima y otras regiones del país. Este fenómeno podría alcanzar niveles de moderada a extrema intensidad, con registros que llegarían hasta los 26 °C en determinados sectores. Además, se prevén fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en algunas zonas del territorio nacional. Las condiciones meteorológicas están relacionadas con el fenómeno El Niño y se mantendrán durante varios días, según el pronóstico oficial.

Senamhi activa alerta roja por temperaturas nocturnas extremas: ¿hasta cuándo se extenderá?

El Senamhi advirtió sobre un aumento considerable del calor durante las noches en toda la franja costera peruana, incluida Lima. De acuerdo con el aviso meteorológico, las temperaturas nocturnas podrían presentar una intensidad que va de moderada a extrema, generando condiciones inusualmente cálidas para esta temporada.

Mediante la información publicada en su plataforma oficial, la institución señaló que algunos puntos del país podrían alcanzar valores de hasta 26 °C durante la noche, cifras que habitualmente se registran en jornadas diurnas.

A este panorama se sumarán otros fenómenos meteorológicos. "Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h durante la tarde, así como precipitaciones, principalmente en el sector norte del país", explicó la entidad.

El aviso estará vigente desde el domingo 29 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre y comprende las siguientes regiones:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Según las estimaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), estas condiciones climáticas están vinculadas con el desarrollo de este evento, cuya influencia podría extenderse hasta el invierno de 2027.

¿Qué temperaturas pronostica el Senamhi del 29 de noviembre al 2 de diciembre?

El organismo meteorológico también dio a conocer las temperaturas mínimas previstas para los próximos días en las distintas regiones naturales del país. Los valores estimados muestran que la costa continuará registrando noches cálidas, mientras que en la sierra se esperan temperaturas considerablemente más bajas.

Domingo 29 de noviembre:

Costa norte: temperaturas mínimas de 20 °C a 26 °C.

Costa centro: valores entre 17 °C y 24 °C.

Costa sur: registros de 16 °C a 20 °C.

Sierra norte: temperaturas de 8 °C a 18 °C.

Sierra centro: valores entre 4 °C y 13 °C.

Sierra sur: registros de 2 °C a 12 °C.

Lunes 30 de noviembre:

En cuanto al lunes 30 de noviembre, se mantendrían rangos similares en las diferentes zonas del territorio nacional: entre 20 °C y 26 °C en la costa norte, de 17 °C a 24 °C en la costa centro y de 16 °C a 20 °C en la costa sur. Para la sierra norte se estiman valores de 8 °C a 18 °C; en la zona central, de 4 °C a 13 °C; y en la parte sur, de 2 °C a 12 °C.

Martes 1 de diciembre:

El martes 1 de diciembre tampoco presentaría cambios importantes en las temperaturas mínimas. La costa norte tendría registros de 20 °C a 26 °C, la costa centro alcanzaría entre 17 °C y 24 °C, mientras que la costa sur presentaría valores de 16 °C a 20 °C. En la sierra norte se esperan entre 8 °C y 18 °C; en la sierra centro, de 4 °C a 13 °C; y en la sierra sur, de 2 °C a 12 °C.

Miércoles 2 de diciembre: