Pamela López genera preocupación al compartir fotos de sus hijos en un centro médico, tras una lesión sufrida por su hija menor, Gia. Las imágenes se publicaron en sus historias de Instagram.

Pamela López generó preocupación entre sus seguidores al compartir fotografías de sus hijos menores, fruto de su relación con el futbolista Christian Cueva, desde un centro médico. La influencer publicó dos imágenes en sus historias de Instagram que llamaron la atención de sus seguidores. En una de ellas mostró a los pequeños juntos, mientras que en la otra dejó ver que su hija menor había sufrido una lesión. La publicación estuvo acompañada de mensajes que reflejaron tanto su complicidad con los niños como su preocupación por lo ocurrido.

Pamela López muestra a sus hijos con Christian Cueva desde una clínica y comparte curioso mensaje

A través de sus historias de Instagram, Pamela López publicó una fotografía en la que aparecen sus dos hijos menores en las instalaciones de una clínica. La imagen estuvo acompañada de una breve frase con la que dejó entrever el carácter inquieto de los pequeños y la energía que suelen tener.

"Mis terremotitos", escribió la influencer junto a la instantánea, haciendo referencia a las travesuras de ambos niños. La publicación permitió ver a los hermanos juntos durante su visita al establecimiento de salud.

Hija menor de Pamela López aparece con el dedo inmovilizado y genera preocupación

Sin embargo, otra de las fotografías compartidas por Pamela López despertó mayor inquietud entre sus seguidores. En esta ocasión, la influencer mostró a su hija menor, Gia, quien aparecía con una expresión triste y el dedo anular cubierto, evidenciando que había sufrido una lesión.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje con el que la madre explicó lo sucedido y expresó su pesar por el estado de la pequeña. "Mi princesita Gia con el dedo inmovilizado", escribió, añadiendo un emoji de rostro triste.