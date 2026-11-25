Después de que se difundieran las imágenes comprometedoras de Korina Rivadeneira con Nacho Di Marco, los padres de Mario Hart reaccionaron de manera inesperada. ¿Hubo tensión?

¡Inesperado giro de eventos! Luego de que se difundiera el encuentro entre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco, los padres de Mario Hart tomaron una medida sorprendente. Esta escena se presentó durante el cumpleaños de la modelo venezolana, a pesar de su separación del piloto peruano. Las imágenes capturaron a la actriz compartiendo nuevamente con sus exsuegros, marcando un momento especial, especialmente con la notable ausencia de Mario Hart en la celebración.

Los padres de Mario Hart celebran junto a Korina Rivadeneira en medio de la controversia

A pesar de la polémica desatada por las imágenes de Korina entrando y saliendo del apartamento de Nacho di Marco al día siguiente, los padres del corredor de autos decidieron ofrecer su apoyo en un día tan especial para su exnuera.

Aunque cada uno de los padres estaba en diferentes lugares, ambos se acercaron a la mesa de Korina Rivadeneira para cantarle el tradicional 'Cumpleaños Feliz' mientras ella sonreía junto a su pastel de cumpleaños. Acompañándola estaban sus hijos pequeños y su madre, compartiendo el especial momento de soplar las velas.