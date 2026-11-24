Korina Rivadeneira acapara las miradas tras imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme' mostrando su ingreso al edificio de Nacho Di Marco. En medio de la controversia, la actriz compartió un mensaje en redes sociales. ¿Qué dijo?

Korina Rivadeneira manda mensaje en medio de ampay con Nacho Di Marco | Composición Wapa - Sin + que decir - Instagram

Korina Rivadeneira manda mensaje en medio de ampay con Nacho Di Marco | Composición Wapa - Sin + que decir - Instagram

Korina Rivadeneira volvió a captar la atención de los seguidores luego de que un equipo de 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes suyas ingresando al edificio donde viviría el actor argentino Nacho Di Marco. Ambos artistas coinciden actualmente en una puesta teatral, en la que incluso protagonizan un beso como parte de la historia. La difusión de estas escenas generó comentarios sobre la cercanía entre la ex de Mario Hart y su compañero de trabajo. En medio de las especulaciones, la venezolana compartió una contundente reflexión en sus redes sociales que no pasó desapercibida.

Korina Rivadeneira publica contundente mensaje tras difundirse imágenes junto a Nacho Di Marco

Luego de que el programa de Magaly Medina emitiera las imágenes durante su edición de este martes 24 de noviembre, la exchica reality utilizó sus historias de Instagram para compartir una frase que llamó la atención de sus seguidores. Aunque no hizo referencia directa al episodio ni mencionó al actor argentino, sus palabras fueron relacionadas con la polémica que se desató tras la difusión del reportaje.

"Tú da todo, que eso eres y eso mereces. TODO", se lee en el breve, pero contundente mensaje que compartió horas después de las imágenes difundidas en el reciente programa de 'Magaly TV, la firme' este martes 24 de noviembre.

Más adelante, Korina también mostró otro momento especial de su celebración de cumpleaños. La modelo venezolana publicó una fotografía de un ramo de lirios en tono borgoña que recibió como obsequio y expresó su emoción al descubrir estas flores, que se convirtieron en sus nuevas favoritas.

"Primera vez que me regalan estas flores y ¡son mis nuevas favoritas! ¡Las amo! La casa huele delicioso y son preciosas", escribió la modelo mostrándose emocionada por uno de los tantos regalos que recibió en su cumpleaños.

Mario Hart dedica emotivo saludo de cumpleaños a Korina Rivadeneira tras polémica por ampay

En medio de la atención que generaron las imágenes de Korina junto a Nacho Di Marco, Mario Hart también se hizo presente en la celebración de su expareja. El piloto compartió una historia en su cuenta de Instagram con motivo del cumpleaños de la madre de sus hijos, acompañada de una fotografía familiar tomada en la playa.

En la postal aparece la actriz venezolana junto a los pequeños que tienen en común, quienes llevan gafas de sol. Sobre la imagen, el corredor de autos escribió un mensaje de felicitación: "Happy birthday Kori, sé feliz siempre!!", acompañado de una canción alusiva a la celebración.

La dedicatoria despertó comentarios entre los usuarios de las redes sociales, debido a que se produjo poco después de que se difundiera el reportaje sobre la salida de Korina y su ingreso al edificio relacionado con el actor argentino.