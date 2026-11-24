Mario Hart se pronunció sobre las imágenes de Korina Rivadeneira tras su cumpleaños, donde fue vista saliendo de un local nocturno. La polémica gira en torno a su relación con el actor Nacho Di Marco.

Mario Hart se pronunció sobre las imágenes que pusieron nuevamente a Korina Rivadeneira en el centro de la polémica tras su celebración de cumpleaños. La actriz fue captada saliendo de un local nocturno y posteriormente habría pasado la noche en el edificio donde residiría el actor Nacho Di Marco. El tema fue abordado durante una conversación con María Pía Copello, quien le consultó al piloto qué opinaba sobre lo ocurrido. Sin embargo, su respuesta sorprendió al dedicarle un inesperado llamado de atención a la madre de sus hijos.

Mario Hart lanza inesperado reclamo a Korina Rivadeneira tras difundirse imágenes de su salida

Durante el intercambio, María Pía Copello quiso conocer la postura de Mario Hart frente a las imágenes que involucraban a su expareja y al actor argentino. "¿Tú que piensas de estas tomas?", preguntó María Pía. Ante la interrogante, el conductor respondió con un comentario dirigido directamente a Korina, recordándole una recomendación que, según explicó, lleva varias semanas compartiendo.

"Normal, muy normal, lo primero que le voy a llamar la atención a Korina, porque vengo dando consejos, vengo dando tips hace no sé cuántas semanas, que no se suben historias en tiempo real porque lo que sucede es que después ven tus historias y te van a buscar al lugar donde estás ¡Por el amor de Dios!", dijo el piloto dirigiéndose a la madre de sus hijos.

Acto seguido, Hart insistió en la importancia de no compartir publicaciones mientras se está en determinado lugar, pues podrían facilitar que otras personas conozcan la ubicación de quien las difunde. "Sigan mis recomendaciones y no publiquen historias en tiempo real", añadió el conductor sobre el consejo que viene dándole a la actriz desde hace un tiempo y que esta decidió no escuchar.

Mario Hart aclara si el ampay de Korina Rivadeneira cambiará su relación con ella

Luego de escuchar la explicación del piloto, María Pía Copello comentó que, en algunas ocasiones, las producciones de espectáculos podrían obtener información sobre determinados personajes a partir de comentarios o pistas que circulan en sus entornos. No obstante, precisó que no estaba afirmando que eso hubiera ocurrido en el caso de Korina.

"Cuando el río suena...cuando hay algo en algún lado, la producción siempre está alerta y yo digo que empiezan a seguir los rastros por algún tipo de soplo, comentario, cosita que se dice a la interna, ojo, quiero aclarar que no lo digo en este caso, sino comentarlo, porque tú estás diciendo que por historias, puede ser, pero también creo que lo otro sí suma cuando hay un ampay", explicó.

La conductora continuó desarrollando su planteamiento y señaló que, en determinadas circunstancias, las personas que trabajan cerca de una figura pública podrían notar comportamientos que despierten sospechas. "O sea, ¿tú crees que, no en este caso, pero que a veces hay momentos, situaciones, en las que la gente del trabajo dice: 'uhmm...yo creo que acá se está cocinando algo', podría ser", sostuvo.

Por su parte, Mario Hart manifestó que cada persona tiene libertad para compartir lo que desee en sus redes sociales, aunque consideró que evitar las publicaciones en tiempo real puede ayudar a prevenir situaciones incómodas o una exposición innecesaria.

"Al final si no tienes nada que ocultar puedes tener la libertad de hacer lo que te dé la gana y subir el contenido que te dé la gana en el momento que quieras, pero yo creo que para evitar un poco estas cositas es mejor no hacerlo, como recomendación", sostuvo.

Finalmente, el piloto dejó en claro que las imágenes difundidas no modificarán el vínculo que mantiene con Korina Rivadeneira, pese a que ambos decidieron poner fin a su relación sentimental hace varios meses. También defendió la libertad de la actriz para continuar con su vida personal y disfrutar de nuevas experiencias.