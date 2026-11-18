Mario Hart, quien acudió con su familia, sintió incomodidad por la presión de los medios al capturar su reacción ante la escena romántica protagonizada por Korina Rivadeneira.

Mario Hart llamó la atención durante el estreno de la obra teatral ‘No es otra fiesta de chamba’, protagonizada por Korina Rivadeneira. El piloto llegó acompañado de su familia para disfrutar de la presentación, pero terminó convirtiéndose en uno de los focos de atención de la prensa. Todo ocurrió cuando la actriz protagonizó un beso con el argentino Nacho Di Marco como parte de una escena. Tras lo sucedido, el exchico reality reveló qué le reclamó a su expareja y por qué quedó tan sorprendido con ese momento.

¿Por qué Mario Hart quedó incómodo al ver a Korina Rivadeneira besando a Nacho Di Marco?

El expiloto acudió a la función teatral para acompañar a Korina Rivadeneira en su presentación y aseguró que disfrutó de la puesta en escena. Sin embargo, no esperaba que una de las secuencias de la obra terminara convirtiéndolo en protagonista de las imágenes captadas por los programas de espectáculos.

Cuando la actriz compartió un beso con Nacho Di Marco como parte de su interpretación, los camarógrafos dirigieron sus lentes hacia Mario Hart para registrar cada uno de sus gestos. La situación lo tomó desprevenido y, según contó, durante algunos segundos no supo cómo reaccionar ante la atención que recibía.

El piloto aclaró que su incomodidad no surgió por la escena romántica que protagonizó su expareja, sino porque sintió que la prensa estaba pendiente de su expresión para conocer su reacción frente al beso.

“Es un beso de actuación y, además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal. Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir”, sostuvo.

Asimismo, explicó que los reporteros parecían estar esperando esa parte de la presentación para enfocar directamente su rostro. Ante ello, no sabía qué gesto hacer, pues le preocupaba que cualquier expresión pudiera ser interpretada de una manera distinta a lo que realmente sentía.

¿Qué reclamo le hizo Mario Hart a Korina Rivadeneira después de verla besar a otro hombre?

Mario Hart también se refirió a cómo tomó la escena romántica de Korina Rivadeneira con el actor argentino. El piloto recordó que, cuando todavía eran pareja, prefería evitar presenciar ese tipo de interpretaciones, aunque comprendía que los besos formaban parte de las exigencias de su profesión.

Sin embargo, aseguró que actualmente no experimentó celos al verla protagonizar aquella secuencia y dejó claro que entiende que se trata de una actuación.

“Ahora, la verdad que no. No es que me haya puesto celoso ni nada. Normal. Está haciendo su chamba”, contó.

Pese a ello, después de la función decidió conversar con la actriz y comentarle que le habría gustado conocer de antemano algunos detalles de la presentación, especialmente la presencia de los medios de comunicación y la escena que compartiría con Nacho Di Marco.

“Le dije: ‘Oye, me hubieras dicho por lo menos que iban las cámaras y que había un beso, para un poco estar preparado o por último no ir y que no haya esta situación de que me estén ponchando a mí cuando hay un beso en la ficción’”, precisó.