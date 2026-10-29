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Korina Rivadeneira deja Perú tras ampay de Mario Hart y envía CONTUNDENTE MENSAJE: “Sobrevivir”

La modelo Korina Rivadeneira partió de Perú dejando a sus hijos con Mario Hart, sorprendiendo a sus seguidores.

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    Korina Rivadeneira deja Perú tras ampay de Mario Hart y envía CONTUNDENTE MENSAJE: “Sobrevivir”
    Korina Rivadeneira viajó sorpresivamente a Venezuela. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
    Korina Rivadeneira deja Perú tras ampay de Mario Hart y envía CONTUNDENTE MENSAJE: “Sobrevivir”

    Korina Rivadeneira sorprendió a todos al regresar inesperadamente a Venezuela, su país de origen, para visitar a su padre. La presentadora de televisión compartió momentos de su llegada en redes sociales, reflejando su emoción al volver a su tierra natal. Este viaje lo realizó sin sus hijos que comparte con Mario Hart.

    Es importante recordar que meses atrás, la modelo y el piloto anunciaron su separación después de una relación que duró más de una década. Aun así, algunos de sus seguidores esperaban una reconciliación, la cual parece aún más lejana tras el ampay de Mario Hart junto a Shirley Arica en un departamento.

    Korina Rivadeneira llega a Venezuela y comparte conmovedores mensajes

    Utilizando Instagram, Korina Rivadeneira compartió fotos de su encuentro con su padre, con quien disfrutó momentos familiares como darle masajes y probar la comida típica. Durante su estadía, también visitó La Guaira, ciudad de su infancia afectada por el reciente terremoto.

    El estado en el que encontró su ciudad natal la conmovió profundamente. Al ver su antigua escuela dañada, edificios en mal estado y muchas personas viviendo en la calle, la modelo expresó su tristeza por esta realidad en su país.

    "La gente vive así... con un sol agobiante durante el día y lluvias intensas... lo perdieron todo. Solo queda sobrevivir", escribió en su cuenta. Además, compartió un video que muestra las zonas más perjudicadas de la ciudad mientras se desplazaba en una camioneta.

    "Viví parte de mi infancia en La Guaira. Ver esto en persona es totalmente distinto a verlo en internet. Me invade una sensación de malestar, un verdadero impacto. Me invade una gran tristeza al ver que aún se necesita tanta ayuda; parece un cementerio abandonado. Demasiadas personas están sin hogar", reflexionó Korina Rivadeneira.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira deja Perú tras ampay de Mario Hart y envía CONTUNDENTE MENSAJE: “Sobrevivir”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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