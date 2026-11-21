Después de haber concluido su relación sentimental hace unos meses, Pamela López , la aún esposa de Christian Cueva, enfrenta una pérdida importante y acusa a su expareja, Paul Michael.

¡Esto sí que la afectó! Pese a que Pamela López se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras recibir reconocimientos por su trabajo como influencer, la aún esposa de Christian Cueva no la pasa bien y en medio de la denuncia que hizo Pamela Franco en su contra, López anunció que sufrió una pérdida importante que le generará repercusiones en su futuro. Tras la fuerte noticia, esta expuso a su expareja Paul Michael con una dura acusación. ¿Qué dijo?

Pamela López enfrenta una pérdida significativa y acusa a Paul Michael

La influencer Pamela López reveló que perdió todos los derechos de su primer tema 'La Clandestina', canción que inició su carrera artística y que en poco tiempo se convirtió en tendencia siendo de las más escuchadas en el Perú.

Fue su expareja, Paul Michael, quien anunció la noticia explicando que el tema se eliminaría de las plataformas digitales por supuestos desacuerdos con los intérpretes de la canción, aclarando que él y un amigo la compusieron.

Si bien Paul Michael no mencionó a Pamela López, esta salió al frente y decidió romper su silencio para aclarar por qué su tema sería borrado de las plataformas, acusando al chico reality de apropiarse de la autoría de 'La Clandestina', canción cuya composición habría sido hecha por ambos cuando todavía estaban juntos y en la que también participó su hija mayor con Christian Cueva.

López dio más detalles de cómo crearon el tema y afirmó que fue ella quien tuvo la idea inicial de que Paul iniciara su carrera en el género de la cumbia.

“El tema La Clandestina fue creador por quien les habla, Pamela López, la otra parte que es Paul Michael, y tuvo participación también mi hija Briana (…) Hay registro de lo que estoy diciendo en muchas conferencias de pensa, en ‘La Granja’, en el lanzamiento de la canción en la que nosotros contamos cómo se creó la canción. Era una noche del año pasado donde yo acompañaba a la persona que yo estaba vinculada en una relación sentimental, él su rubro siempre fue música urbana, entonces le sugerí que haga cumbia, cuando lo conocí no tenía trabajo, lo habían botado de la orquesta”, explicó.