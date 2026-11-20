Lesly Águila sorprendió al detener su presentación durante un concierto de Corazón Serrano. La cantante reveló el insólito motivo que la obligó a dejar de cantar.

Lesly Águila vivió un inesperado momento durante la reciente presentación de Corazón Serrano por el aniversario de Túcume, en Lambayeque. La cantante tuvo que interrumpir su participación cuando estaba a punto de interpretar uno de los temas del repertorio. El incidente sorprendió a los asistentes y generó preocupación entre sus compañeras de agrupación. Sin embargo, la artista reveló que un insólito accidente fue el responsable de que no pudiera continuar cantando. ¿Qué ocurrió?

Lesly Águila interrumpe su presentación con Corazón Serrano tras inesperado incidente

La vocalista de 32 años, quien llevaba puesto un llamativo vestido corto plateado con flecos, se desplazó hasta la parte delantera del escenario con su tradicional micrófono rojo para comenzar a interpretar una de las canciones más esperadas de la noche.

No obstante, cuando intentó iniciar el tema, presentó una repentina dificultad para hablar y se llevó una mano al pecho. Ante esta situación, tuvo que girar y retirarse hacia la zona posterior de la tarima, dejando sorprendidos a los asistentes y a las integrantes de Corazón Serrano.

Mientras intentaba aliviar la molestia tomando agua, la cantante le contó a uno de los trabajadores de producción cuál había sido el motivo de su inesperada interrupción: accidentalmente, se había tragado un mosquito justo antes de comenzar a cantar.

El episodio quedó registrado en videos que posteriormente fueron compartidos en redes sociales. En uno de ellos aparece la frase "Me comí un mosquito", mientras se observa a Lesly Águila riéndose de lo sucedido y tratando de superar el incómodo momento que acababa de protagonizar.

Compañeras de Corazón Serrano reaccionan entre risas al percance de Lesly Águila

Cuando las demás integrantes de Corazón Serrano descubrieron qué había ocurrido, su preocupación inicial se transformó en carcajadas. Las vocalistas se habían acercado para comprobar que su compañera estuviera bien, pero no pudieron evitar reír al conocer el curioso motivo por el que tuvo que detener su presentación.

Incluso, una de las artistas se cubrió el rostro con una mano y echó la cabeza hacia atrás mientras soltaba una carcajada al escuchar la explicación de Lesly Águila sobre lo sucedido.

Por su parte, la cantante decidió tomarse el incidente con buen humor y también terminó riéndose de la situación, mientras bebía agua para recuperarse bajo las luces del escenario.