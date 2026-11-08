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Lemon Pay toma CONTUNDENTE MEDIDA tras la exposición de su identidad al DENIGRAR a Milena Warthon: “Mi rostro...”

El influencer enmascarado Lemon Pay expresó su tristeza por la publicación de su identidad y explicó que ocultó su rostro debido a sus inseguridades y rasgos autóctonos.

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    Lemon Pay toma CONTUNDENTE MEDIDA tras la exposición de su identidad al DENIGRAR a Milena Warthon: “Mi rostro...”
    Lemon Pay asegura que los videos de Milena Warthon formaron parte de un experimento social sobre discriminación étnica en la música peruana. | Fotos: TikTok.
    Lemon Pay toma CONTUNDENTE MEDIDA tras la exposición de su identidad al DENIGRAR a Milena Warthon: “Mi rostro...”

    Milena Warthon fue objeto de acoso en Internet luego de que 'Lemon Pay', un conocido influencer que permanecía en el anonimato, la pusiera en una situación incómoda frente al público al preguntar a otros si se relacionarían íntimamente con ella. Agotada por los ataques, la artista peruana levantó su voz en reclamo contra el individuo, quien fue identificado como José Sebastián Cusquisiban Benítez.

    Frente a las críticas, Cusquisiban Benítez inicialmente respaldó los comentarios de sus seguidores que lo instaban a continuar con sus videos. Sin embargo, este 7 de noviembre, decidió utilizar sus plataformas sociales para comunicar que había optado por una drástica resolución.

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    Lemon Pay toma acción drástica tras controversia

    Conocido también como 'El cuervo', Lemon Pay explicó que los videos en los que expuso a Milena Warthon formaban parte de un experimento social para un proyecto de su instituto, titulado Discriminación étnica hacia los músicos peruanos: Caso: Faraón Love Shady.

    “Espero que este mensaje llegue a quienes corresponda. Me retracto de mi proyecto de investigación que pretendía indagar por qué los artistas peruanos son juzgados por su apariencia y no por su habilidad”, comentó al inicio de su video.

    No obstante, Lemon Pay lamentó la divulgación de su identidad, pues tenía ciertas inseguridades relacionadas con sus características físicas. Además, afirmó que se retirará de las redes sociales.

    “Desafortunadamente, mi rostro fue revelado, junto con mis datos personales. Ahora deberé enfrentar la inseguridad que había ocultado con gran esmero. Mis rasgos, mi rostro vernacular, autóctono. Con mucha vergüenza, me despido de todo contenido”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lemon Pay toma CONTUNDENTE MEDIDA tras la exposición de su identidad al DENIGRAR a Milena Warthon: “Mi rostro...”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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