Monique Pardo vive una PESADILLA: el techo de su casa colapsa mientras ella dormía y termina en EMERGENCIAS

"Dos enormes maderas cayeron", relató conmovida Monique Pardo , quien explicó que dormía a poca distancia del lugar donde se derrumbó gran parte del techo de su hogar. La casa de la exvedette tiene casi 100 años de antigüedad.

La conocida cantante y exvedette Monique Pardo pasó una noche de susto cuando parte del techo de su hogar, ubicado en Lince, colapsó de manera inesperada mientras ella dormía. El incidente tuvo lugar el sábado 7 de noviembre, entre las 4:40 y las 5:00 de la mañana, momento en que dos vigas de madera de gran tamaño se desprendieron, cayendo muy cerca de donde descansaba.

El accidente pudo haberse convertido en tragedia, pues la artista afirmó que las pesadas vigas cayeron a solo centímetros de distancia. La impresión afectó gravemente su salud debido a su insuficiencia cardíaca, lo que provocó su traslado de emergencia al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, donde recibió cuidados médicos.

Monique Pardo narra el aterrador suceso que casi le quita la vida

En conversación con RPP, Monique Pardo detalló el angustiante momento que vivió al oír el estruendo cuando las vigas se desprendieron. La intérprete de 'Caramelo' subrayó que estaba profundamente dormida cuando la estructura colapsó, casi encima de ella.

La artista manifestó su sorpresa por haber salido ilesa de semejante accidente, dado que las vigas de madera cayeron en el lugar exacto donde descansaba. Su relato reveló el gran impacto emocional sufrido y su temor de haber perdido la vida dentro de su propia casa.

"Dos enormes maderas cayeron", comentó en la entrevista radial.

La situación fue particularmente delicada debido a sus problemas de salud. Monique Pardo, quien sufre insuficiencia cardíaca, tuvo que ser llevada al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati para recibir atención médica especializada debido al fuerte estrés emocional.

Municipalidad de Lince se encargará de reparar el techo en la casa de Monique Pardo

Después del incidente, la alcaldesa de Lince, Malka Schneiderman, anunció a RPP que el municipio pondrá en marcha medidas de apoyo para evaluar los daños sufridos en la vivienda de la exvedette. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres liderará las inspecciones y proporcionará asistencia humanitaria.

La burgomaestre aseguró que el personal municipal también llevará a cabo las reparaciones necesarias del techo afectado, con la intención de finalizar las obras para el próximo lunes, para que la artista pueda volver a su hogar de manera segura.