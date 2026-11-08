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Samahara Lobatón revela por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr.: “Perdí una…”

Samahara Lobatón revela por qué no considera tener un hijo con Renato Rossini Jr. y comparte un detalle personal sobre su maternidad.

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    Samahara Lobatón revela por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr.: “Perdí una…”
    Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.
    Samahara Lobatón revela por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr.: “Perdí una…”

    La influencer respondió abiertamente a sus seguidores sobre la probabilidad de tener otro hijo con su pareja actual, sorprendiendo con una revelación personal.

    Samahara Lobatón provocó reacciones en redes sociales al contestar una pregunta que suscita mucho interés desde que hizo pública su relación con Renato. Cuestionada sobre la posibilidad de agrandar la familia, su respuesta desveló un aspecto desconocido de su maternidad.

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    La hija de Melissa Klug utilizó su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores y responder inquietudes sobre su vida privada. Una de las preguntas implicaba sus planes futuros de tener más hijos con su actual pareja.

    Samahara Lobatón CONFIESA por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr. y sorprende con ÍNTIMA confesión: “Perdí una…”
    Samahara Lobatón CONFIESA por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr. y sorprende con ÍNTIMA confesión: “Perdí una…”

    Samahara Lobatón aclara por qué no piensa tener más hijos con Renato Rossini Jr.

    La pregunta fue clara: "¿Para cuándo el Renato Jr?". Frente a esto, Samahara explicó que actualmente no tiene planes de ser mamá otra vez, ya que prioriza otros objetivos personales y profesionales.

    "Con cariño les responderé. Estoy ligada. No planeo tener más hijos, deseo seguir avanzando en mis proyectos y sobre todo, continuar trabajando", manifestó la influencer.

    No obstante, Samahara también indicó que hay una razón médica que le impide tener más hijos en este momento, haciendo una confesión íntima sobre su experiencia.

    ¿SE VIENE EL CUARTO HIJO? Samahara Lobatón SORPRENDE al revelar si tendrá un bebé con Renato Rossini Jr. tras oficializar su romance: “Quiero…”
    ¿SE VIENE EL CUARTO HIJO? Samahara Lobatón SORPRENDE al revelar si tendrá un bebé con Renato Rossini Jr. tras oficializar su romance: “Quiero…”

    "No descarto que en 10 o 15 años algo cambie, pero por ahora no es posible. Estoy ligada, no puedo tener más hijos, perdí una trompa y decidí quitarme la otra", añadió.

    A pesar de su relación con Renato Rossini Jr., Samahara enfatizó que formar una familia más grande no es parte de sus metas actuales. Prefiere centrarse en sus proyectos y en criar a sus tres hijos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón revela por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr.: “Perdí una…”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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