Samahara Lobatón revela por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr.: “Perdí una…”

Samahara Lobatón revela por qué no considera tener un hijo con Renato Rossini Jr . y comparte un detalle personal sobre su maternidad.

La influencer respondió abiertamente a sus seguidores sobre la probabilidad de tener otro hijo con su pareja actual, sorprendiendo con una revelación personal.

Samahara Lobatón provocó reacciones en redes sociales al contestar una pregunta que suscita mucho interés desde que hizo pública su relación con Renato. Cuestionada sobre la posibilidad de agrandar la familia, su respuesta desveló un aspecto desconocido de su maternidad.

La hija de Melissa Klug utilizó su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores y responder inquietudes sobre su vida privada. Una de las preguntas implicaba sus planes futuros de tener más hijos con su actual pareja.

Samahara Lobatón CONFIESA por qué no podría tener un hijo con Renato Rossini Jr. y sorprende con ÍNTIMA confesión: “Perdí una…”

Samahara Lobatón aclara por qué no piensa tener más hijos con Renato Rossini Jr.

La pregunta fue clara: "¿Para cuándo el Renato Jr?". Frente a esto, Samahara explicó que actualmente no tiene planes de ser mamá otra vez, ya que prioriza otros objetivos personales y profesionales.

"Con cariño les responderé. Estoy ligada. No planeo tener más hijos, deseo seguir avanzando en mis proyectos y sobre todo, continuar trabajando", manifestó la influencer.

No obstante, Samahara también indicó que hay una razón médica que le impide tener más hijos en este momento, haciendo una confesión íntima sobre su experiencia.

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"No descarto que en 10 o 15 años algo cambie, pero por ahora no es posible. Estoy ligada, no puedo tener más hijos, perdí una trompa y decidí quitarme la otra", añadió.