Hermana de Yahaira Plasencia acude de EMERGENCIA a CLÍNICA por presentar FUERTE DOLOR tras pelea con Olenka Mejía: "Solo le pido a Dios..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Silvana Plasencia, hermana de Yahaira Plasencia, generó preocupación entre sus seguidores al mostrar que se encontraba nuevamente en una clínica de Lima. La influencer, quien está embarazada, explicó que tuvo que buscar atención médica debido a unas persistentes molestias en el vientre. Su delicado momento coincidió con la polémica que protagoniza con Olenka Mejía, expareja de su hermano, quien lanzó fuertes cuestionamientos contra la familia Plasencia. A través de sus redes sociales, la joven compartió emotivos mensajes dedicados a su bebé y expresó su temor por lo que podría estar ocurriendo.
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Hermana de Yahaira Plasencia comparte preocupante mensaje tras regresar a clínica por dolor abdominal
La situación de Silvana Plasencia llamó la atención luego de que publicara una fotografía desde un establecimiento de salud y revelara que había tenido que acudir nuevamente por los dolores que presentaba. En medio de esta preocupación, la influencer también escribió unas sentidas palabras dirigidas al bebé que espera, dejando entrever cuánto le afecta la situación que atraviesa.
“Perdóname hijito, por permitir que la maldad de otras personas nos afecte. Te amo”, se lee en uno de los post que escribió la hermana de la salsera.
Posteriormente, la hermana de la cantante de salsa brindó más detalles sobre su estado y precisó que su primera visita al centro médico ocurrió durante la noche anterior. Sin embargo, debido a que las molestias no desaparecieron, tuvo que regresar para recibir atención.
“Vine ayer en la noche y estuve un par de horas, ahora por el dolor del vientre que no paraba tuve que regresar. Solo le pido a Dios que no sea nada malo”, confesó en su cuenta de Instagram.
La publicación se realizó mientras continúa la controversia entre Silvana Plasencia y Olenka Mejía, quien ha cuestionado públicamente a la familia de Yahaira y ha realizado señalamientos relacionados con la crianza de su hijo y el trato que, según su versión, habría recibido de algunos de sus integrantes.
Olenka Mejía lanza fuertes acusaciones contra la familia de Yahaira Plasencia
La disputa entre la abogada y el entorno de la intérprete de salsa sumó un nuevo capítulo luego de que Olenka Mejía pusiera en duda la imagen de unión familiar que los Plasencia suelen proyectar en sus plataformas digitales. Desde su perspectiva, existiría una diferencia entre las muestras públicas de cariño, fe y cercanía y lo que sucedería en el ámbito privado.
Entre sus cuestionamientos, la expareja del hermano de Yahaira denunció supuestos malos tratos hacia su hijo. Asimismo, afirmó que Gloria Quintanilla, madre de la cantante y Silvana, habría bloqueado al menor cuando este intentó ponerse en contacto con ella.
A estas declaraciones se sumó una advertencia relacionada con el karma, sobre el cual manifestó que “devuelve con fuerza y de diferentes maneras”, comentario que fue interpretado como una alusión directa a los integrantes de la familia Plasencia.
Las expresiones de Olenka generaron nuevas reacciones alrededor de la cantante. No obstante, hasta el momento, Yahaira Plasencia y los demás miembros de su familia no han ofrecido una respuesta pública directa frente a los recientes señalamientos de la abogada.