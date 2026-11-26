Raúl Barrios propone menores beneficios para jóvenes en el mercado laboral. Afirma que estarían contentos con estas condiciones.

Presidente de la CCL lanza polémica crítica contra vacaciones, CTS y gratificaciones.

Presidente de la CCL lanza polémica crítica contra vacaciones, CTS y gratificaciones.

Raúl Barrios, líder de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ha provocado controversia al sugerir que los jóvenes nuevos al mercado laboral podrían recibir menos beneficios que los empleados bajo el régimen estándar.

Según Barrios, un joven aceptaría con agrado una semana de vacaciones y media gratificación anualmente.

Esta propuesta busca abordar la informalidad laboral en el país. Barrios argumentó que los altos costos de la formalidad impiden que las microempresas incorporen empleados en planilla, sugiriendo un cambio en las condiciones laborales para facilitar la inclusión de jóvenes.

"En ningún otro país del mundo hay 30 días de vacaciones anuales, dos gratificaciones y CTS", expresó Barrios, refiriéndose al alto costo de mantener trabajadores formales.

"Estarían supercontentos"

Usó como ejemplo a jóvenes de 18 años, quienes aceptarían menores beneficios al ingresar laboralmente.

Barrios recordó el régimen laboral juvenil, la Ley Pulpín, destacando su valor y criticando su derogación tras protestas.

Descrito por él, sería atractivo para un joven sin experiencia recibir seguro médico, una semana de vacaciones y media gratificación anual.

Propone consultar a los jóvenes sobre esta iniciativa antes de rechazarla. "Ellos estarían muy contentos", afirmó.

Sus palabras generaron críticas, sugiriendo que disminuir beneficios laborales no es la forma idónea de fomentar la formalización de nuevos trabajadores.

CCL cuestiona los costos de formalización

Barrios recalcó la informalidad como un obstáculo en la economía peruana, señalando problemas en las microempresas.

Considera crucial enfrentar la elevada informalidad en microempresas que evita la incorporación legal de empleados debido a costos laborales.

Cada año, aproximadamente 350.000 jóvenes se suman al mercado laboral; Barrios ve necesario implementar métodos que faciliten su transición a empleos formales.

Ley Pulpín

La llamada Ley Pulpín, Ley 30288, implementó un régimen particular para jóvenes de 18 a 24 años, sea por nueva incorporación o escasa experiencia.

Fue derogada en 2015 tras fuertes oposiciones de grupos juveniles y sindicales luego de múltiples protestas.