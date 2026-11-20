El calendario de feriados 2027 en Perú incluye 16 fechas de descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado, sin necesidad de recuperar horas laborables.

El calendario de feriados 2027 en Perú ya permite conocer cuáles serán las fechas destinadas al descanso durante el próximo año. En total, se contemplan 16 feriados nacionales que alcanzan a los trabajadores de los sectores público y privado. Estas jornadas cuentan con descanso remunerado, por lo que no corresponde recuperar las horas que se dejaron de laborar. A continuación, conoce cuándo serán los próximos días festivos y cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable.

¿Cuáles son los 16 feriados nacionales que tendrá Perú en 2027?

Durante el 2027, los trabajadores peruanos podrán disfrutar de 16 feriados nacionales establecidos en el calendario. Estas fechas representan jornadas de descanso obligatorio con remuneración tanto para quienes trabajan en instituciones públicas como para los empleados del sector privado, sin que deban compensar posteriormente las horas no trabajadas.

A continuación, revisa el cronograma con las fechas conmemorativas previstas para el próximo año:

Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 25 de marzo: Jueves Santo.

Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.

Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo.

Lunes 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Martes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Viernes 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Miércoles 28 de julio: Día de la Independencia.

Jueves 29 de julio: Gran Parada y Desfile Cívico-Militar.

Viernes 6 de agosto: Batalla de Junín.

Lunes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Viernes 8 de octubre: Combate de Angamos.

Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Jueves 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Sábado 25 de diciembre: Navidad.

Es importante precisar que, cuando las necesidades de una empresa exijan que el personal trabaje durante un feriado, el empleador deberá coordinar previamente la asistencia. En estos casos, existen dos alternativas para compensar la jornada: otorgar un día de descanso en reemplazo del feriado o realizar el pago correspondiente por el trabajo efectuado durante esa fecha.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable en Perú?

Aunque suelen confundirse, los feriados nacionales y los días no laborables tienen características distintas y no ofrecen necesariamente las mismas condiciones para los trabajadores. Por ello, es importante identificar qué establece cada disposición antes de organizar los descansos del próximo año.

Estas son las principales diferencias: