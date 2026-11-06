Elmer Cuba anuncia CONTUNDENTE CAMBIO en feriados 2027 que caigan martes y viernes: ¿Qué pasará?

La reubicación de feriados no eliminará días festivos , sino que buscará una mejor distribución para evitar desfases en la producción. Se discutió el impacto de más feriados sobre ingresos y eficiencia.

A partir de 2027, los feriados que originalmente caigan en martes, miércoles, jueves o viernes se moverán al lunes más próximo. Esta iniciativa fue revelada por Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, con el objetivo de disminuir el efecto negativo que los días festivos en medio de la semana tienen sobre la economía y la eficiencia laboral en el país.

El titular del MEF aclaró en una entrevista con RPP que “la idea es trasladarlos a los lunes para el próximo año. El volumen total de feriados permanecerá igual, pero ahora se celebrarán en lunes”.

Cuba criticó la adición de tres nuevos feriados bajo la última gestión presidencial y del Congreso, aduciendo que el incremento de días festivos repercute en la eficiencia y el ingreso. Según el ministro, estas pausas impiden el funcionamiento habitual, afectando no solo a las empresas, sino también a quienes dependen de su labor diaria para obtener ingresos.

¿Cuáles feriados sufrirán cambios desde 2027?

El plan estipula que los feriados en días laborables de martes a viernes se trasladarán al lunes cercano. No obstante, fechas simbólicas como Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo serán exentas de esta regla.

En caso de caer martes, miércoles o jueves, el día festivo podría adelantarse al lunes anterior, mientras los festivos de viernes se moverían al lunes siguiente. Esta estrategia busca acumular descansos al inicio de la semana, evitando así trastornos en las jornadas laborales.

Es necesario aclarar que no se alterará el total de 16 feriados nacionales existentes en el calendario peruano; solo se actualizarán algunas de las fechas de celebración.

El Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 del MEF incluye esta sugerencia, destacando que el cambio pretende incentivar el turismo local y atenuar las alteraciones causadas por descansos a mitad de semana en la continuidad económica.

Cuestionamientos de Elmer Cuba sobre el efecto de feriados en la informalidad

El ministro señaló las repercusiones de los días festivos en los trabajadores del sector informal, que carecen del beneficio de descanso remunerado, lo que podría hacer que dejen de percibir ingresos al no poder operar con normalidad.

“Principalmente para la mayoría de peruanos en la informalidad que no disfrutan de este derecho, ya que dejan de vender en esos días”, expresó.

El contraste con los trabajadores formales es claro, ya que ellos cuentan con descanso remunerado durante los feriados, mientras que aquellos cuya subsistencia depende de sus ventas diarias ven reducidos sus ingresos cuando suspenden sus operaciones.