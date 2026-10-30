Banco de la Nación otorga PRÉSTAMO de hasta S/ 100 MIL para ayudar en tus GASTOS o DEUDAS: revisa si puedes ADQUIRIRLO AQUÍÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No pierdas esta oportunidad! El Banco de la Nación ha lanzado su campaña de préstamo Multired, que permite solicitar hasta S/99.999 con una tasa de interés promocional, lo que implica que el cobro mensual será significativamente menor al habitual.
"Aprovecha la TCEA promocional a partir del 11,57% y adquiere un financiamiento rápido, sin necesidad de avales y con plazos ajustables a tus requerimientos", destacó el BN. Esta tasa de costo efectivo anual (TCEA) usualmente comienza desde el 14,61%. La oferta estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026. Sus principales ventajas incluyen:
- Tasa promocional disponible: TCEA desde 11,57% y TEA desde 9,99%, dependiendo del plazo seleccionado, lo que permite pagar menos intereses.
- Préstamo de libre disposición: hasta S/99.999 reembolsables en cuotas mensuales fijas (sujeto a evaluación crediticia).
- Plazos de pago flexible: hasta 60 meses para devolver el crédito.
- No se requiere aval ni garantes: dirigido a trabajadores nombrados y pensionistas (sujeto a evaluación crediticia).
- Desembolso directo: el préstamo se deposita inmediatamente en la cuenta de ahorros del cliente. El pago de cuotas se realiza mediante débito automático.
- Disponible para solicitud presencial en todas las agencias a nivel nacional, con opción de renovación mediante atención telefónica.
Nuevo préstamo del Banco de la Nación: requisitos y destinatarios
Este préstamo de hasta S/99.999 está dirigido a empleados públicos o pensionistas que reciben su sueldo a través del Banco de la Nación. No obstante, quienes deseen beneficiarse deberán cumplir estos requisitos, tales como:
- Tener una tarjeta de débito del Banco de la Nación.
- Poseer una calificación "Normal, No definida o No reportado" en la central de riesgo de la SBS.
- Para renovaciones, no deberás tener problemas de pago en el Banco de la Nación.
- Presentar el DNI original, o el original y copia del carné de extranjería.
- Proveer el original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad no debe superar los cuatro meses.
Para trabajadores CAS, hay un requisito adicional: "Aquellos cuyo ingreso laboral fue desde el 10 de marzo de 2021, deben demostrar una antigüedad mínima de 13 meses y presentar el último contrato original o copias certificadas de estos", mencionó el BN.
Para solicitar el préstamo, quienes cumplan con los requisitos pueden acceder al siguiente enlace o comunicarse al WhatsApp Quina, donde la asistente virtual del Banco de la Nación, disponible en el 966 216 942, podrá atenderte. Asimismo, puedes consultar sobre:
- Detalles sobre plazos y montos aquí.
- Detalles sobre tasas y comisiones aquí.