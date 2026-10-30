El Banco de la Nación presenta su nueva campaña de préstamo Multired, que ofrece hasta S/99.999 con tasas desde 11,57%. Descubre toda la información necesaria.

Banco de la Nación otorga PRÉSTAMO de hasta S/ 100 MIL para ayudar en tus GASTOS o DEUDAS: revisa si puedes ADQUIRIRLO AQUÍ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Banco de la Nación otorga PRÉSTAMO de hasta S/ 100 MIL para ayudar en tus GASTOS o DEUDAS: revisa si puedes ADQUIRIRLO AQUÍ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡No pierdas esta oportunidad! El Banco de la Nación ha lanzado su campaña de préstamo Multired, que permite solicitar hasta S/99.999 con una tasa de interés promocional, lo que implica que el cobro mensual será significativamente menor al habitual.

"Aprovecha la TCEA promocional a partir del 11,57% y adquiere un financiamiento rápido, sin necesidad de avales y con plazos ajustables a tus requerimientos", destacó el BN. Esta tasa de costo efectivo anual (TCEA) usualmente comienza desde el 14,61%. La oferta estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026. Sus principales ventajas incluyen:

Tasa promocional disponible: TCEA desde 11,57% y TEA desde 9,99%, dependiendo del plazo seleccionado, lo que permite pagar menos intereses.

Préstamo de libre disposición: hasta S/99.999 reembolsables en cuotas mensuales fijas (sujeto a evaluación crediticia).

Plazos de pago flexible: hasta 60 meses para devolver el crédito.

No se requiere aval ni garantes: dirigido a trabajadores nombrados y pensionistas (sujeto a evaluación crediticia).

Desembolso directo: el préstamo se deposita inmediatamente en la cuenta de ahorros del cliente. El pago de cuotas se realiza mediante débito automático.

Disponible para solicitud presencial en todas las agencias a nivel nacional, con opción de renovación mediante atención telefónica.

Nuevo préstamo del Banco de la Nación: requisitos y destinatarios

Este préstamo de hasta S/99.999 está dirigido a empleados públicos o pensionistas que reciben su sueldo a través del Banco de la Nación. No obstante, quienes deseen beneficiarse deberán cumplir estos requisitos, tales como:

Tener una tarjeta de débito del Banco de la Nación.

Poseer una calificación "Normal, No definida o No reportado" en la central de riesgo de la SBS.

Para renovaciones, no deberás tener problemas de pago en el Banco de la Nación.

Presentar el DNI original, o el original y copia del carné de extranjería.

Proveer el original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad no debe superar los cuatro meses.

Para trabajadores CAS, hay un requisito adicional: "Aquellos cuyo ingreso laboral fue desde el 10 de marzo de 2021, deben demostrar una antigüedad mínima de 13 meses y presentar el último contrato original o copias certificadas de estos", mencionó el BN.

Para solicitar el préstamo, quienes cumplan con los requisitos pueden acceder al siguiente enlace o comunicarse al WhatsApp Quina, donde la asistente virtual del Banco de la Nación, disponible en el 966 216 942, podrá atenderte. Asimismo, puedes consultar sobre: