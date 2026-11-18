El INO realizará 700 operaciones de cataratas en Lima durante diciembre. Conoce quiénes pueden acceder gratis con el SIS , cómo inscribirse y qué documentos deben presentar.

El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) anunció una campaña que permitirá a cientos de adultos mayores acceder a operaciones de cataratas sin costo alguno en Lima. La iniciativa está dirigida principalmente a personas mayores de 50 años que presentan dificultades visuales y busca facilitarles el acceso a un tratamiento especializado. Los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) podrán beneficiarse de esta atención gratuita, siempre que cumplan con las condiciones médicas establecidas. ¿Cuáles son los requisitos para participar y qué pasos deben seguir los interesados para acceder a una de las 700 cirugías?

¿Quiénes podrán operarse gratis de cataratas en Lima y cuándo se realizarán las intervenciones?

El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) «Dr. Francisco Contreras Campos», organismo perteneciente al Ministerio de Salud (Minsa), pondrá en marcha la campaña denominada 'Cataratón de la Esperanza', con la finalidad de realizar 700 operaciones de cataratas en adultos mayores de Lima.

La jornada comenzará este martes 17 de noviembre y contempla brindar hasta 2.700 atenciones oftalmológicas a personas mayores de 50 años que experimenten una disminución progresiva de la visión debido a la opacidad del cristalino.

El desarrollo de esta iniciativa estará dividido en dos fases:

Primera etapa : del 17 al 27 de noviembre se llevarán a cabo evaluaciones oftalmológicas y exámenes prequirúrgicos, de lunes a viernes. Se tiene previsto atender aproximadamente a 300 personas por día.

: del 17 al 27 de noviembre se llevarán a cabo evaluaciones oftalmológicas y exámenes prequirúrgicos, de lunes a viernes. Se tiene previsto atender aproximadamente a 300 personas por día. Segunda etapa : del 5 al 9 de diciembre se efectuarán las operaciones a los 700 pacientes que hayan sido considerados aptos luego de pasar las evaluaciones médicas.

Respecto al costo del procedimiento, las intervenciones no tendrán ningún precio para los pacientes que cuenten con afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) y hayan cumplido con los criterios clínicos requeridos. En tanto, quienes pertenezcan a EsSalud u otros sistemas de aseguramiento también podrán participar, aunque accederán a las operaciones mediante tarifas especiales fijadas por el INO.

El jefe institucional del INO, doctor Félix Torres Cotrina, resaltó el valor de esta iniciativa para brindar atención especializada a quienes enfrentan problemas de visión a consecuencia de las cataratas.

“Queremos que las personas que están perdiendo la visión a causa de las cataratas tengan la oportunidad de recibir un diagnóstico y acceder al tratamiento que necesitan. Para muchos pacientes, recuperar la vista significa volver a realizar actividades cotidianas, desenvolverse con independencia y mejorar su calidad de vida”, señaló.

¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse para acceder a las cirugías gratuitas del INO?

Las personas interesadas en formar parte de la campaña deberán completar primero el registro virtual a través del formulario habilitado por la institución: https://forms.gle/idgTBDWBunMZAdnh7. Después, tendrán que acudir a las instalaciones del INO, situadas en la avenida Tingo María 398, en el Cercado de Lima.

La atención para los pacientes inscritos se desarrollará únicamente de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 9:00 a. m., durante el periodo establecido para los exámenes de detección.

Además, los participantes deberán considerar las siguientes indicaciones para ingresar a la evaluación:

Presentar el DNI físico: es indispensable llevar el Documento Nacional de Identidad en su versión física.

Asistir con un solo acompañante: cada paciente podrá ingresar junto a un máximo de una persona.

No acudir en ayunas: para el tamizaje inicial no se requiere dejar de consumir alimentos.

Respetar el horario establecido: los asistentes deberán llegar dentro del rango de atención, sin formar colas antes de las 7:00 a. m.

Evitar asistir con síntomas: quienes tengan fiebre o presenten molestias respiratorias deberán abstenerse de acudir a la sede.